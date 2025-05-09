هيكل: كوزمين قادر على تفجير طاقات اللاعبين وقيادة المنتخب للمونديال

قال لاعب فريق البطائح لكرة القدم، عبدالعزيز هيكل، إنه سعيد بتجربته الحالية مع البطائح، بعدما انتقل إليه في بداية الموسم الحالي قادماً من شباب الأهلي، واصفاً في الوقت ذاته اختيار المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، لتدريب المنتخب الأول لكرة القدم في المرحلة المقبلة بالقرار الصائب، كونه معروفاً بقدرته على تفجير طاقات اللاعبين، لذلك فإن بإمكانه قيادة «الأبيض» للتأهل إلى كأس العالم 2026، مشيراً إلى أنهم كلاعبين سيقاتلون من أجل بقاء فريق البطائح في دوري المحترفين، نظراً إلى أنه يحتل حالياً المركز الـ12 في ترتيب فرق الدوري.

وأضاف هيكل لـ«الإمارات اليوم»: «رغم أنني انتقلت إلى البطائح من نادٍ كبير مثل شباب الأهلي، وهو معروف بأنه نادي بطولات، لكنني أعتز كثيراً بتجربتي مع البطائح، كونه فريقاً يعمل للبناء من أجل المستقبل، ومتفائل بمشروع البطائح الذي تعمل إدارة النادي حالياً على تحقيقه».

ويوجد البطائح في المركز الـ12 في قائمة ترتيب فرق الدوري، إذ جمع 24 نقطة من خوض 23 مباراة، ويبتعد بفارق ثماني نقاط عن دبا الحصن الموجود في المركز الـ13 الذي يهبط بصاحبه إلى دوري الهواة.

. متفائل بمشروع البطائح الذي تعمل إدارة النادي حالياً على تحقيقه.

