محـمد عــلي: السناني لعب دوراً كبيراً في تألقي مع الوصل

أكد حارس مرمى فريق الوصل، محمد علي، أن فريقه كان يبحث عن الفوز فقط أمام شباب الأهلي، في المباراة التي جمعتهما بالجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، وهو ما تحقق بالفعل، مشيراً إلى أن مباريات الديربي دائماً ما تكون مختلفة، وأن الوصل كان لديه الرغبة في تحقيق الفوز، ومواصلة المنافسة على المركز الثالث بالبطولة، ولم ينظر إلى وضع شباب الأهلي الذي لم يخسر أي مباراة في الدوري قبل مواجهة الوصل، مشيراً إلى أنه دائماً يستمع إلى تعليمات زميله الحارس خالد السناني الذي لعب دوراً كبيراً في تألقه، وأنه يتعلم منه الكثير.

ويواصل الحارس المتألق، محمد علي، وجوده في التشكيل الأساسي لفريق الوصل، بعد أن منحه الجهاز الفني الفرصة، ونجح في استغلالها، ليبقى في قائمة الفريق الرئيسة للمباراة الخامسة على التوالي، وبالتحديد منذ مشاركته في الجولة 19 أمام عجمان في المباراة التي انتهت لمصلحة الوصل 2-صفر.

وقال محمد علي لـ«الإمارات اليوم»: «كان لدينا هدف في مباراة شباب الأهلي، وهو الفوز، وإحراز النقاط الثلاث من أجل مواصلة البحث عن المركز الثالث في جدول الترتيب، والمشاركة في دوري أبطال آسيا، ودائماً ما تكون مباريات الديربي مختلفة، ولا تعترف بموقف الفريقين في جدول الترتيب».

وعن تألقه واستمراره في التشكيل الأساسي للفريق، للمباراة الخامسة على التوالي، أضاف محمد علي: «الجهاز الفني والإداري لم يقصر معي، فدائماً هناك تعليمات، إضافة إلى الدور الكبير لصديقي الحارس الكبير خالد السناني، الذي يقدم لي النصيحة قبل كل مباراة وبعدها، وحتى بين الشوطين، وهو حارس لديه خبرة كبيرة، وأسعى إلى التعلم منه بالتأكيد».

وتابع: «مباريات الدوري المتبقية غاية في القوة، والفريق يبحث عن الوجود في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، خصوصاً أن الوصل ظهر بمستوى جيد في النسخة الأخيرة من البطولة القارية، وهو ما يدفع الفريق إلى التطلع للمشاركة مرة أخرى، ومحاولة المنافسة عليها».

ونجح الوصل في إلحاق أول خسارة بشباب الأهلي في مسابقة الدوري، بعد الفوز عليه 2-1 في الجولة 23، رغم أن الأخير نجح في حسم لقب البطولة بعد يوم واحد من خسارته، عقب فوز الوحدة على الشارقة في الجولة نفسها.

ويلتقي الوصل مع العروبة في الجولة 24، يوم الثلاثاء المقبل، ويحتل الوصل حالياً المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الوحدة صاحب المركز الثالث.