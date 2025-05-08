عبدالعزيز هيكل: كوزمين قادر على تفجير طاقات اللاعبين وقيادة المنتخب للمونديال

قال لاعب فريق البطائح لكرة القدم عبد العزيز هيكل، إنه سعيد بتجربته الحالية مع البطائح بعدما انتقل إليه في بداية الموسم الحالي قادما من شباب الأهلي، واصفا في ذات الوقت اختيار المدرب الروماني كوزمين أولاريو لتدريب المنتخب الأول لكرة القدم في المرحلة المقبلة بالقرار الصائب، كونه مدرب معروف بقدرته على تفجير طاقات اللاعبين، لذلك فإن بإمكانه قيادة الأبيض للتأهل إلى كأس العالم 2026، مشيرا إلى أنهم كلاعبين سيقاتلون من أجل بقاء فريق البطائح في دوري المحترفين نظرا لكونه حاليا يحتل المركز الـ 12 في ترتيب فرق الدوري.

وأضاف هيكل لـ«الإمارات اليوم»: «رغم أنني انتقلت إلى البطائح من ناد كبير مثل شباب الأهلي وهو معروف بأنه ناد بطولات لكنني أعتز كثيرا بتجربتي مع البطائح كونه فريق يعمل للبناء من أجل المستقبل، ومتفائل بمشروع البطائح الذي تعمل إدارة النادي حاليا على تحقيقه».

ويتواجد البطائح في المركز الـ12 في قائمة ترتيب فرق الدوري، إذ جمع 24 نقطة من خوض 23 مباراة، ويبتعد بفارق ثماني نقاط عن دبا الحصن المتواجد في المركز الـ13 الذي يهبط بصاحبه إلى دوري الهواة.