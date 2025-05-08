9 أسباب أدت إلى اقتراب دبا الحصن من الهبوط

بات فريق دبا الحصن على مقربة من الهبوط من دوري أدنوك للمحترفين، والعودة للعب في دوري الدرجة الأولى، بعد خسارته أمام كلباء (1-2) في الجولة الـ23، وتجمد رصيده عند 16 نقطة، وفوز البطائح على بني ياس بهدف نظيف ليصبح رصيده 24 نقطة، وأسهمت النتيجتان في اتساع الفارق بينهما إلى ثماني نقاط، قبل ثلاث جولات من ختام الموسم، إذ يحتاج دبا الحصن إلى «معجزة» للبقاء في المحترفين من خلال الفوز في جميع المباريات المتبقية مع الوحدة والعروبة والشارقة، وخسارة البطائح مبارياته المتبقية مع الجزيرة والعروبة والوحدة.

وتبرز إلى الواجهة تسعة أسباب أسهمت بشكل بارز في اقتراب دبا الحصن من الهبوط، الذي أصبح أمراً واقعاً.

1 - التوظيف الفني

لم ينجح المدرب السابق، البرازيلي كايو، في قراءة اللاعبين وتوظيفهم بشكل صحيح، على الرغم من توفير شركة كرة القدم له معسكراً تدريبياً متكاملاً، انعكس سلبياً على الفريق، وشكل عبئاً لاحقاً على المدرب المواطن، حسن العبدولي.

2 - خبرات الأندية

لم يستفد القائمون على شركة دبا الحصن لكرة القدم من تجارب الأندية السابقة التي صعدت إلى المحترفين، منها طريقة انتداب اللاعبين الأجانب والمقيمين والمواطنين والتعاقد مع المدرب البرازيلي، كايو دا سيلفا، الذي يمتلك سيرة ذاتية لا تتناسب ودبا الحصن الطامح للبقاء.

3 - انتدابات غير مؤثرة

لم يستفد دبا الحصن من الانتدابات في فترة الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع لاعبَين لم يحققا الفائدة المطلوبة، هما الروماني ألكسندرو ماتان الذي خاض مباراة واحدة، والسنغالي عليون ندور الذي اندمج مع الفريق متأخراً.

4 - قاعدة «5+2»

لم يستفد دبا الحصن من قاعدة «5+2» التي تسمح بإشراك خمسة لاعبين أجانب، ولاعبَين مقيمَين في كثير من المباريات، بسبب تفاوت إمكانات اللاعبين الذين تم التعاقد معهم فنياً وذهنياً قياساً بالفرق الأخرى، ما حرم المدرب العبدولي فرص مجابهة الفرق بأساليب تكتيك متنوعة.

5 - النتائج الإيجابية

حقق دبا الحصن نتائج إيجابية مهمة في المباريات مع الفرق الجماهيرية والقوية، ومنها التعادل (1-1) مع العين والفوز عليه (3-2)، وعلى بني ياس (1-0)، والتعادل مع الفرق التي تنافسه على البقاء، ومنها البطائح وكلباء، لكنه افتقد عنصر الاستدامة في النتائج الإيجابية بتعرضه لخسارات غير مستحقة، بسبب استقباله أهدافاً في الوقت القاتل.

6 - تأخر الفوز

أسهم تأخر تحقيق دبا الحصن أول فوز في الدوري حتى الجولة الثامنة، عندما فاز على بني ياس بهدف نظيف إلى توسع الفارق في النقاط مع بقية الفرق التي تنافسه على البقاء، ما أدى لتراجع معنويات الفريق ليواجه الجهاز الفني الصعوبة بتعديل الأمر.

7 - الأسلوب الهجومي

اضطر فريق دبا الحصن إلى اللعب بأساليب هجومية في أكثر المباريات، بسبب حاجته لتحقيق انتصارات وجمع نقاط، ما أدى إلى كشف منطقة الدفاع، واستقباله أهدافاً غير متوقعة حرمته نقاطاً ثمينة.

8 - مباريات ودية

لم يخض فريق دبا الحصن مباريات إعداد ودية جيدة، خلال المعسكر التدريبي الصيفي، ما حرمه التعرف السليم إلى قدرات لاعبيه الأجانب والمواطنين، وعدم الوصول المبكر للجاهزية البدنية، بدليل تراجعه في المباريات الخمس الأولى.

9 - لاعبون جدد

سرح الجهازان الفني والإداري معظم لاعبي الفريق الذين قادوا دبا الحصن للصعود من الدرجة الأولى إلى المحترفين، واستقطبا لاعبين جدداً، ما جعل من مهمة الوصول لحالة الانسجام المطلوب صعبة، واحتاجت إلى وقت طويل على حساب النتائج.