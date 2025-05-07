الوحدات يلتقي الأهلي لإنقاذ موسمه

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأردنية، غداً، لمواجهتَي الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس، التي تجمع الوحدات حامل اللقب مع الأهلي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، والفيصلي مع الحسين إربد على ملعب عمّان الدولي.

ويتأهل الفائزان من مواجهتَي دور الأربعة للمباراة النهائية، التي حدد اتحاد الكرة الأردني موعد إقامتها الإثنين المقبل.

ويسعى الوحدات، المُتوج بكأس الأردن 12 مرة، إلى مصالحة جماهيره وحجز مقعده في النهائي، بعد فقدان لقب الدوري بطريقة دراماتيكية لمصلحة الحسين إربد في آخر جولة، إثر استقبال شباكه لهدف في الوقت القاتل أمام فريق الرمثا، ما منح الحسين إربد لقبه الثاني توالياً.