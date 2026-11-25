اتخذت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم، خلال اجتماعها الأخير، عدداً من القرارات الانضباطية بحق أندية ولاعبين وإداريين، وذلك وفقاً لما أورده الموقع الرسمي لاتحاد الكرة.

وفي مسابقة دوري تحت 11 سنة «ب»، قررت اللجنة شطب نتائج فريق الاتفاق للموسم الرياضي 2026-2027، وتغريمه 100 ألف درهم، مع إلغاء جميع مبارياته في المسابقة، وإلغاء نقاطه وأهدافه، وحذف مبارياته المتبقية من جدول المسابقة، مع الإبقاء على جميع العقوبات الإدارية والانضباطية الموقعة على لاعبي الفريق ومسؤوليه.

وفي مسابقة دوري تحت 17 سنة «أ»، قررت اللجنة إيقاف لاعبي بني ياس، علي يوسف الشيباني وخالد ضحي العبري، أربع مباريات لكل منهما، وتغريم كل لاعب 10 آلاف درهم، بسبب الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس من دون كرة. كما قررت إيقاف لاعب الظفرة، عمر مدحت، أربع مباريات وتغريمه 10 آلاف درهم للسبب ذاته.

وفي مسابقة دوري تحت 11 سنة «ب»، وجهت اللجنة عقوبة لفت النظر إلى نادي جي ريدز، بسبب تلفظ جماهيره على حكم المباراة.

وفي مسابقة دوري تحت 21 سنة، قررت اللجنة اعتبار نادي مدينات خاسراً لمباراته أمام نادي الفجيرة بنتيجة 0-3، وتغريمه 10 آلاف درهم، لعدم وصول سيارة إسعاف مرخصة إلى أرض الملعب.

وفي مسابقة دوري تحت 12 سنة «ب»، قررت اللجنة توجيه عقوبة الإنذار إلى إداري فريق جي ريدز، مارتين روس، وتغريمه 5 آلاف درهم، بسبب التلفظ على حكم المباراة.

وفي مسابقة دوري الدرجة الثانية، وجهت اللجنة عقوبة الإنذار إلى مدرب نادي الصقور العربية، جونجو شيلفي، وتغريمه 1000 درهم، بسبب التلفظ على حكم المباراة.

وفي مسابقة دوري تحت 12 سنة «ج»، قررت اللجنة اعتبار نادي التعاون خاسراً لمباراته أمام نادي الجزيرة الحمراء بنتيجة 0-3، وتغريمه 10 آلاف درهم، لعدم وصول سيارة الإسعاف إلى أرض الملعب.