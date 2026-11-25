دخل حارس مرمى شباب الأهلي والمنتخب الوطني، حمد المقبالي، في سجال مع عدد من جماهير «فرسان دبي»، عبر منصة «إكس»، عقب الخسارة الثقيلة التي تعرض لها الفريق أمام القادسية السعودي بنتيجة 5-1، في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تعرض الحارس لانتقادات حادة بسبب مستواه خلال المباراة، خصوصاً في الهدف الأول، وسط مطالبات من بعض المشجعين برحيله عن الفريق أو عدم الاعتماد عليه أساسياً.

وأثار رد المقبالي على أحد المشجعين تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تجاوز عدد مشاهدات رده 298 ألف مشاهدة، إلى جانب عشرات التعليقات، التي تضمنت انتقادات لدخول الحارس في نقاش مباشر مع الجماهير عقب الخسارة.

وبدأ السجال بعدما كتب أحد المشجعين، عبر حسابه «@44m3»: «حمد المقبالي، شكراً على موسم الرباعية، وما قصرت، لكن حان الوقت تشوف لك نادي ثاني، والإدارة إذا مصرة على بقائه، خلوه الحارس الثالث، نادي بحجم شباب الأهلي يحتاج حارس يشيل الفريق، مب فريق يشيل الحارس”.

ورد المقبالي عبر حسابه الشخصي، قائلاً: ”أوامر ثانية أخوي الكبير، الرزق بيد الله وحده، وما كتبه الله لك لن يأخذه غيرك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فلا تحمل هم الرزق، أتوقع 11 لاعب في الملعب ولا حمد يلعب عن 11؟“.

وعاد المشجع نفسه للرد على الحارس، مشيراً إلى أن مشكلة استقبال الأهداف من التسديدات البعيدة مستمرة منذ الموسم الماضي، مطالباً إياه بمراجعة مستواه والعمل على تطوير نقاط ضعفه، بدلاً من إرجاع الأهداف التي يستقبلها إلى سوء الحظ.

من جانبه، طالب مشجع آخر، عبر حسابه «@AAAMM28»، المقبالي بعدم الدخول في نقاشات مع الجماهير، قائلاً: ”أنت مش مجبور ترد على كل شخص ينتقدك، وراجع المباراة وشوف كلامه صحيح ولا“.

فيما كتب مشجع يحمل حساب «@zyd_z5»: ”لك ويه تتكلم بعد، ركز في الملعب ولا في الشتوية شوف لك نادي ثاني، أنت في الأهلي“.

ويأتي السجال بين المقبالي وعدد من المشجعين في وقت تسود فيه حالة من الاستياء بين جماهير شباب الأهلي عقب الخسارة الآسيوية الثقيلة، وسط مطالبات بتصحيح الأخطاء واستعادة المستوى الذي قاد الفريق إلى تحقيق الرباعية في الموسم الماضي، خصوصاً في ظل الاستحقاقات المهمة التي تنتظر الفريق محلياً وقارياً.