دبي - الإمارات اليوم

عقد الدكتور إسماعيل الخوري، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، اجتماعاً مع سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، بحضور عمران الجسمي، مسؤول العلاقات الخارجية بالمجلس، ومحمد عبدالله، المدير الفني لاتحاد الإمارات للشطرنج، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز انتشار رياضة الشطرنج في المجتمع، وتوسيع قاعدة ممارسيها واكتشاف المواهب الواعدة.

وتناول الاجتماع الذي جرى في أبراج الإمارات عدداً من المحاور والمبادرات المقترحة، في مقدمتها تنفيذ مشروع لنشر لعبة الشطرنج في مدارس دبي واكتشاف المواهب، وربط المشروع بمبادرة «وسام حمدان بن محمد» و«ألعاب دبي المدرسية»، بما يسهم في استقطاب المواهب الطلابية وتوفير الفرص المناسبة لتنمية قدراتها وصقل مهاراتها.

كما بحث الجانبان إطلاق برنامج مشترك لتأهيل معلمي التربية الرياضية، وربطهم ببرنامج «مؤهل» التابع لمجلس دبي الرياضي، لاعتماد وتوثيق مؤهلات المدربين والكوادر الرياضية، بما يدعم تطوير الكفاءات الفنية والتعليمية ويسهم في نشر اللعبة وفق أسس علمية وتدريبية.

وشملت الموضوعات أيضاً تفعيل رياضة الشطرنج في نادي حتا الرياضي الثقافي، بالتعاون مع نادي دبي للشطرنج والثقافة، وتعزيز حضور اللعبة ضمن الأنشطة الرياضية والثقافية للنادي، إلى جانب بحث مشاركة الشطرنج في «ألعاب دبي للسيدات»، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام توسيع قاعدة الممارسات وتعزيز مشاركة المرأة في اللعبة.

كما ناقش الاجتماع أهمية ربط خطط وبرامج الاتحاد بمستهدفات خطة دبي للرياضة 2033، بما يعزز تكامل الأهداف والاستراتيجيات، ويوحد الجهود لتطوير المنظومة الرياضية، وتوسيع نطاق ممارسة الشطرنج، والاستفادة من المبادرات والبرامج التي تستهدف الارتقاء بالرياضة في الإمارة.

واستعرض الدكتور إسماعيل الخوري خلال الاجتماع أبرز إنجازات الشطرنج الإماراتي ومحطات تطوره، بمناسبة اليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً على تأسيس اتحاد الإمارات للشطرنج، مسلطاً الضوء على مسيرة الاتحاد وما حققته اللعبة من حضور وإنجازات على المستويين الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة لتطوير اللعبة وتعزيز مكانتها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور إسماعيل الخوري، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، أن التعاون مع مجلس دبي الرياضي يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة ممارسة الشطرنج وتعزيز حضورها في المجتمع، انطلاقاً من الإيمان بأهمية الرياضة في بناء الأجيال وتنمية قدراتهم الذهنية والإبداعية، مشيراً إلى أن المبادرات المطروحة تستهدف الوصول إلى شريحة أكبر من الطلاب، واكتشاف المواهب في سن مبكرة، وتوفير البيئة المناسبة لصقل قدراتهم وتطوير مهاراتهم.

وقال الخوري:»يسعى اتحاد الإمارات للشطرنج إلى تعزيز التكامل بين المجالس الرياضية في الدولة وأنشطة وبرامج الاتحاد، انطلاقاً من أهمية الدور الذي تؤديه هذه المجالس في دعم وتنفيذ خطط الاتحاد، وتوسيع نطاق انتشار لعبة الأذكياء، والوصول بها إلى مختلف فئات المجتمع. وفي هذا الإطار، سبق للاتحاد القيام بزيارات إلى مجلس أبوظبي الرياضي ومجلس الشارقة الرياضي، ونعمل على تعزيز قنوات التعاون مع مختلف المجالس الرياضية، بما يحقق تكامل الجهود وتبادل الخبرات ويدعم تطور اللعبة وانتشارها على مستوى الدولة«.

وأضاف:»نولي اهتماماً خاصاً بتأهيل الكوادر التعليمية والفنية، وتعزيز حضور الشطرنج في المبادرات والفعاليات الرياضية والمجتمعية، ونتطلع إلى تحويل هذه الأفكار إلى برامج عملية ومبادرات مستدامة تحقق أهدافنا المشتركة، وتسهم في بناء قاعدة أوسع من ممارسي الشطرنج وصناعة أجيال جديدة من المواهب”.