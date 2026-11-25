تلقى شباب الأهلي خسارة ثقيلة أمام ضيفه القادسية السعودي بخمسة أهداف مقابل هدف، مساء أمس، على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، وفرض الفريق السعودي أفضليته على المباراة منذ الدقائق الأولى.

وسجل أهداف القادسية، الكولومبي خوليان كينونيس (هدفان) في الدقيقتين الثالثة والـ13، والهولندي تيجاني رايندرز (هدفان) في الدقيقتين الـ61 والـ78، قبل أن يضيف عبدالله آل سالم الهدف الخامس في الدقيقة 88، بينما أحرز البديل ماتيوس ليما هدف شباب الأهلي الوحيد في الدقيقة الـ71.

وبهذه النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 11 نقطة، مواصلاً سجله الخالي من الهزائم في البطولة بعد ثلاثة انتصارات وتعادلين. وفي المقابل، توقف رصيد شباب الأهلي عند تسع نقاط، بعد خسارته الثانية على التوالي في البطولة، عقب سقوطه أمام الهلال السعودي بهدفين دون رد في الجولة الماضية.

وباغت القادسية أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة، جاء إثر خطأ من الحارس حمد المقبالي الذي تصدى للكرة بشكل سيئ لتجد طريقها إلى كينونيس، وبعد 10 دقائق فقط أضاف كينونيس الهدف الثاني، وكان الفريق السعودي قريباً من زيادة غلته في الشوط الأول، بعدما أهدر أكثر من فرصة محققة، كما ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) هدفاً ثالثاً له بداعي التسلل.

وفي المقابل لم يظهر شباب الأهلي بأي شكل مقنع، وبدا بعيداً تماماً عن مستواه المعروف، إذ ذهبت معظم تسديدات لاعبيه بعيداً عن المرمى.

وفي الشوط الثاني، عزز القادسية تقدمه بالهدف الثالث عن طريق رايندرز، بتسديدة غيرت اتجاهها بعد اصطدامها بأحد مدافعي شباب الأهلي وسكنت الشباك، وقلص ليما الفارق بعد أقل من نصف دقيقة من نزوله بديلاً، لكن رايندرز عاد ليضيف الهدف الرابع من هجمة مرتدة، استغل فيها تمركزاً سيئاً لدفاع شباب الأهلي، وسدد ببراعة في المرمى، ليحسم القادسية المواجهة بفوز مستحق.

وجاءت الخسارة مخيبة لجماهير شباب الأهلي، التي كانت تنتظر رد فعل قوياً من فريقها على أرضه ووسط جمهوره، خصوصاً بعد تصريحات المدير الفني البرازيلي أندريه جاردين قبل المباراة، التي أكد فيها أن الفريق اكتسب الثقة.

وكشفت خماسية القادسية عن معاناة واضحة لدفاع شباب الأهلي، الذي استقبل 10 أهداف في آخر خمس مباريات في مختلف المسابقات.