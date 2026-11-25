معاذ كمبال - أبوظبي

أهدى لاعب وسط العين، الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس، جائزة نجومية مباراة فريقه أمام الاستقلال الإيراني، التي انتهت بالتعادل 1-1، ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، أول من أمس، إلى والدته، كاشفاً لـ«الإمارات اليوم» أنها تمرّ حالياً بظروف صعبة، ومتمنياً أن تتجاوز محنتها.

وشهدت المباراة، التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد بحضور 9144 متفرجاً، دخول بالاسيوس في مشادة كلامية مع أحد مشجعي العين، خلال احتفاله بهدف التعادل الذي سجله في الدقيقة 58، وأنقذ به فريقه من الخسارة، ليحافظ على صدارة الترتيب ويقترب خطوة إضافية من التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وبدأت الواقعة عندما ركض اللاعب للاحتفال بهدفه باتجاه الراية الركنية الواقعة إلى يمين حارس مرمى الاستقلال في الجهة اليسرى من المنصة الرئيسة، قبل أن يغير وجهته ويتجه نحو أحد مشجعي العين الجالسين في المدرجات خلف دكة بدلاء الفريق الضيف، ويدخل معه في مشادة كلامية.

وأثارت الواقعة حالة من التوتر، إذ تجمع عدد من لاعبي العين حول بالاسيوس، بمشاركة المدرب فلاديمير إيفيتش وأعضاء الجهاز الفني، في محاولة لاحتواء الموقف وتهدئة اللاعب، وتوجه بالاسيوس بعد ذلك إلى وسط الملعب، فيما استمرت المشادة الكلامية قبل أن يتدخل عدد من المسؤولين التنظيميين للحديث مع المشجع.

واستمرت محاولات تهدئة بالاسيوس عقب نهاية المباراة، إذ تحدث معه قائد الفريق وحارس المرمى، خالد عيسى، فترة طويلة، قبل أن يعانقه في محاولة لاحتواء الموقف.

ورفض بالاسيوس، الذي بدت عليه علامات الحزن، التعليق على الواقعة، واكتفى بالإشارة إلى سعادته بالدعم الكبير الذي يحظى به الفريق من جماهيره، التي تحرص على مساندته.

ورداً على سؤال «الإمارات اليوم»، بشأن الضغوط التي يواجهها لاعبو كرة القدم داخل الملعب وخارجه، بما فيها ضغوط الجماهير ونتائج المباريات، والجهة التي يهدي إليها جائزة أفضل لاعب، قال: «أود أن أهدي هذه الجائزة لوالدتي، فهي تمر بظروف صعبة حالياً، أتمنى لها أن تتحسن وتتجاوز هذه المحنة».

وأضاف: «كما أهدي هذا اللقب للجماهير، ولجميع زملائي في الفريق فقد ساعدوني لأكون رجل المباراة، والشكر موصول أيضاً للجهاز الفني والإداري».

من جانبه، رفض مدرب العين، فلاديمير إيفيتش، التعليق على الواقعة، موضحاً أنه يركز على المباراة وما ينتظر الفريق في المواجهة المقبلة، ولا يرغب في تشتيت انتباهه بأمور أخرى.

وكان نادي العين قد أجرى تعديلاً على تصميم بعض مدرجات استاد هزاع بن زايد مع بداية الموسم، إذ نقل مقاعد الإعلاميين من خلف مدرجات الفريق الضيف إلى موقع قريب من الراية الركنية الواقعة إلى يمين المنصة الرئيسة، واستغل المساحة السابقة بتخصيصها لحاملي إحدى فئات البطاقات الموسمية.

وبعد تعادله أمام الاستقلال رفع العين رصيده إلى 13 نقطة في صدارة مجموعة غرب القارة بدوري أبطال آسيا للنخبة.

. 13 نقطة، رصيد العين في دوري أبطال آسيا للنخبة، يتربع بها على صدارة الترتيب، بعد مرور خمس جولات من المسابقة.

. مدرب العين، فلاديمير إيفيتش، رفض التعليق على الواقعة، وأكد أنه يركز على المباراة، ولا يرغب في تشتيت انتباهه بأمور أخرى.