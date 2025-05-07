الوصل بطلاً لكأس الإمارات للسباحة

فاز فريق نادي الوصل بلقب كأس الإمارات للسباحة في مرحلة العمومي، بينما سيطر فريق الفجيرة على مراحل الناشئين والأشبال والبراعم، وذلك خلال البطولة التي أقيمت على مدار أسبوعين، بمقر مجمع الألعاب المائية في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، وشهدت مشاركة أكثر من 260 سباحاً من تسعة أندية مسجلة في كشوفات الاتحاد.

وخلال البطولة فاز سباح نادي الوصل، سالم سبيت، بجائزة أفضل سباح، فيما فاز بجائزة أفضل رقم سباح، فهد مبارك، من نادي الوصل أيضاً، بينما فاز بجائزة أفضل سباح وأحسن رقم في مرحلة 10 سنوات سباح نادي الفجيرة، أحمد الهاشمي.

وفي فئة العمومي، فاز نادي الوصل بالمركز الأول، وحل نادي الفجيرة في المركز الثاني، ونادي أبوظبي في المركز الثالث، وفي مرحلة 10 سنوات واصل نادي الفجيرة سيطرته على مراحل الناشئين والأشبال، وحصل على المركز الأول في مرحلة 10 سنوات، وحل نادي أبوظبي في المركز الثاني، ودبا الفجيرة في المركز الثالث.

وفي ختام البطولة قام رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد السباحة، عبدالله الوهيبي، بتكريم الفائزين.