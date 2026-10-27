الوهيبي: أرقام كأس الاتحاد القياسية تعكس تطور السباحة الإماراتية

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات المائية، عبدالله الوهيبي، أن تسجيل ثمانية أرقام قياسية إماراتية جديدة خلال المرحلة الأولى من بطولة كأس الاتحاد للسباحة، يعكس التطور الملحوظ في المستوى الفني للسباحين المواطنين، وحجم المنافسة بين الأندية المشاركة، مشيراً إلى أن النتائج التي شهدتها البطولة تؤكد أهمية استمرار تنظيم المسابقات المحلية ورفع مستوى التنافس بين الأندية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.

وكانت منافسات المرحلة الأولى من كأس الاتحاد للسباحة قد اختتمت، أول من أمس، بمسبح المركز الرياضي بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، بمشاركة 207 سباحين يمثلون 11 نادياً، وشهدت تسجيل ثمانية أرقام قياسية إماراتية جديدة، إلى جانب منافسة قوية على ألقاب الفئات العمرية الثلاث.

ونجح نادي الوصل في التتويج بلقب فئتي 12–13 و14–15 سنة، فيما حسم نادي الفجيرة للفنون القتالية لقب فئة 16–17 سنة، كما تصدر الفجيرة الترتيب العام للميداليات برصيد 66 ميدالية، مقابل 50 ميدالية للوصل و14 ميدالية للحمرية.

وقال عبدالله الوهيبي، لـ«الإمارات اليوم»: «سعداء بالمستويات الفنية التي شهدتها بطولة كأس الاتحاد، خصوصاً تسجيل ثمانية أرقام قياسية إماراتية جديدة، وهو مؤشر إيجابي يعكس تطور أداء السباحين، والجهود الكبيرة التي تبذلها الأندية والأجهزة الفنية في الارتقاء بالمستوى الفني للعبة».

وأوضح أن «مشاركة 207 سباحين من 11 نادياً، وما شهدته المنافسات من تقارب في المستويات وتحطيم للأرقام القياسية، يعكس أهمية البطولات المحلية ودورها في قياس مستوى التطور الفني للأندية والسباحين، مؤكداً أن الاتحاد يحرص على توفير بيئة تنافسية عادلة ومنظمة لجميع الأندية المشاركة».