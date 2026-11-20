خطفت السبّاحة الواعدة ميرة الغانم (7 سنوات) الأضواء في بطولة كأس الاتحاد للسباحة 2026، التي اختتمت منافساتها في أبوظبي أخيراً، بوصفها أصغر سباحة مشاركة، فيما أكد مدرب فريق السباحة بنادي أبوظبي للرياضات المائية، صالح القبيسي، أن مشاركة السباحات المواطنات تمثل إحدى ثمار العمل المستمر على توسيع قاعدة ممارسة اللعبة، مشيراً إلى أن النادي يركز على اكتشاف المواهب في سن مبكرة، ومنحها فرص المشاركة في البطولات الرسمية.

وقال القبيسي، لـ«الإمارات اليوم»: «سعداء بالمستوى الذي قدمته السباحات المواطنات، خصوصاً أن بعضهن يشاركن في سن صغيرة للغاية، مثل ميرة الغانم التي تبلغ سبع سنوات فقط، ونتطلع إلى تطوير قدراتهن من خلال التدريب المنتظم والمشاركة المستمرة في المنافسات».

وشاركت 13 سبّاحة مواطنة من نادي أبوظبي للرياضات المائية في منافسات البطولة، وحصدن خمس ميداليات، بواقع ذهبية وأربع فضيات.

وأضاف القبيسي: «تسجيل أربعة أرقام قياسية إماراتية جديدة لفئة تحت 11 سنة يؤكد نجاح العمل الفني داخل النادي، ويعكس الجهود المبذولة في إعداد السباحين والسباحات، وهدفنا مواصلة تطوير هذه المواهب لتكون قادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلاً». وتؤكد هذه النتائج اهتمام نادي أبوظبي للرياضات المائية بتعزيز حضور السباحة النسائية الإماراتية، وتوفير بيئة تدريبية وتنافسية تساعد المواهب الصغيرة على التطور وتحقيق الإنجازات.

وشاركت ميرة في سباق 200 متر حرة إلى جانب سبّاحات أكبر منها سناً، رغم أنها بدأت ممارسة السباحة عام 2025، وتخوض حالياً ست وحدات تدريبية أسبوعياً، ضمن برنامج إعداد يهدف إلى تطوير مستواها الفني. وسجلت زمناً قدره 4:33.19 دقائق، واحتلت المركز السادس، كما شاركت في سباقي 100 متر حرة و50 متراً ظهراً، لتكتسب خبرة تنافسية مبكرة.

وشهدت البطولة، التي أقيمت مرحلتها الثانية الشهر الجاري بمسبح المركز الرياضي في مدينة محمد بن زايد، مشاركة 13 سبّاحة إماراتية من النادي، هن: زينب السويدي، وعائشة السويدي، وهيا القبيسي، وفاطمة المرزوقي، وشيخة الكتبي، وحصة الغانم، وميرة الغانم، والمهرة الدرمكي، وشرين الظاهري، ونورة العامري، ومريم العامري، وهنا العامري، واليازية الزعابي.

وتألقت اليازية الزعابي بحصد ثلاث ميداليات فردية، منها ذهبية سباق 100 متر فراشة، وفضيتا 100 متر ظهر و200 متر حرة، فيما أحرزت حصة الغانم فضيتين في سباقي 100 و200 متر حرة، لترتفع حصيلة السبّاحات المواطنات إلى خمس ميداليات فردية.

وعلى مستوى المشاركة النسائية بشكل عام، حصدت سبّاحات نادي أبوظبي للرياضات المائية من مختلف الجنسيات 36 ميدالية ملونة، منها 17 ذهبية و10 فضيات وتسع برونزيات، بينها ست ذهبيات في سباقات التتابع.

كما شهدت البطولة تألق سباحي النادي في فئة تحت 11 سنة، بعدما نجحوا في تسجيل أربعة أرقام قياسية إماراتية جديدة، في إنجاز يعكس تطور المستوى الفني للفئات العمرية الصغيرة.