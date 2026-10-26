6 أرقام قياسية خلال يومين في كـأس الاتحاد للسباحة

شهدت منافسات الفترة الصباحية من اليوم الثاني لبطولة كأس الاتحاد للسباحة، التي ينظمها اتحاد الرياضات المائية في مسبح المركز الرياضي بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، تألقاً لافتاً لسباحي نادي الوصل ونادي الفجيرة للفنون القتالية، بعدما نجحوا في تسجيل ثلاثة أرقام قياسية جديدة، ليرتفع إجمالي الأرقام القياسية في البطولة إلى ستة أرقام خلال يومين، وسط منافسة قوية بين سباحي الأندية المشاركة.

وبرز سباح نادي الوصل، عبدالله البحر، في سباق 200 متر ظهر لفئة 12–13 سنة، بعدما نجح في تسجيل رقم قياسي جديد بزمن قدره دقيقتان و29.67 ثانية، محطماً الرقم السابق البالغ دقيقتين و31.21 ثانية، بتحسن قدره 1.54 ثانية، ليواصل تألقه في البطولة بعد تسجيله رقماً قياسياً آخر خلال منافسات اليوم الأول.

كما تألق زميله في نادي الوصل عبدالله العامري في سباق 200 متر ظهر لفئة 16–17 سنة، بعدما سجل زمناً قدره دقيقتان و11.69 ثانية، متجاوزاً الرقم السابق البالغ دقيقتين و12.56 ثانية، بفارق 0.87 ثانية، في سباق شهد منافسة قوية بين المشاركين.

وفي منافسات التتابع، حقق فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية رقماً قياسياً جديداً للدولة في سباق 4×200 متر حرة لفئة 14–15 سنة، بعدما أنهى السباق بزمن قدره ثماني دقائق و51.14 ثانية، محطماً الرقم السابق البالغ تسع دقائق و0.97 ثانية، بفارق 9.83 ثوانٍ.

وكانت منافسات اليوم الأول قد شهدت تسجيل ثلاثة أرقام قياسية، ليرتفع الإجمالي إلى ستة أرقام مع نهاية الفترة الصباحية من اليوم الثاني، في مؤشر على تطور المستوى الفني للسباحين، والجهود التي تبذلها الأندية في إعداد المواهب وصقل قدراتها التنافسية.

وتشهد البطولة مشاركة 207 سباحين يمثلون 11 نادياً، يتنافسون في الفئات العمرية 12-13 و14-15 و16-17 سنة، ضمن أجندة البطولات الرسمية لاتحاد الإمارات للرياضات المائية للموسم الرياضي 2026.

وتتواصل منافسات اليوم الثاني خلال الفترة المسائية، وسط تطلعات لتسجيل المزيد من الأرقام القياسية، قبل إسدال الستار على المرحلة الأولى من البطولة، على أن تقام المرحلة الثانية يومي السابع والثامن من نوفمبر المقبل، بمشاركة سباحي الفئة العمرية 10-11 سنة وفئة العمومي.