الشارقة ودبي في صدارة «دوري الشطرنج»

انفرد نادي الشارقة للشطرنج بصدارة الفئة المفتوحة، فيما اعتلى نادي دبي للشطرنج ترتيب منافسات السيدات، مع ختام الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام.

وشهدت الجولة الثالثة فوز الشارقة على الفجيرة بنتيجة 3.5 مقابل 2.5 نقطة، بعدما حقق راشد حسين الحمادي وصقر عيسى وجوبتا أبهيجيت الفوز على محمد يوسف العلي وعامر سعيد اليليلي وإيغور ميلادينوفيتش على التوالي، وفي المقابل فاز عمار السدراني وخليفة خالد لمصلحة الفجيرة على عبدالرحمن محمد الطاهر وزايد سلطان الطاهر، فيما انتهت مواجهة محمد شيان لاعب الشارقة ومحمد سعيد اليليلي لاعب الفجيرة بالتعادل.

وفي المباراة الثانية، تغلب نادي دبي على نادي أبوظبي بنتيجة 4.5 مقابل 1.5 نقطة، بعدما فاز عثمان موسى على عمران الحوسني، وإبراهيم سلطان على حمدان إدريس، وأحمد فريد على أحمد عتيق الرميثي، فيما حقق أوبادو شون أدريتش الفوز الوحيد لأبوظبي على حمد عيسى، وتعادل أحمد عدلي وآدم توخاييف.