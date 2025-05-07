«الانضباط» تعاقب الوصل وشباب الأهلي

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها، أمس، معاقبة ناديي الوصل وشباب الأهلي، بغرامات مالية، وذلك على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة الوصل وشباب الأهلي، التي أقيمت يوم السبت الماضي على استاد زعبيل، ضمن الجولة الـ23 من دوري أدنوك للمحترفين.

وتضمنت القرارات، وفقاً للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، فرض غرامة مالية على نادي شباب الأهلي دبي 70 ألف درهم «لقيام جماهيره بالتلفظ على جمهور الفريق المنافس، وإلقاء عبوات السوائل على جمهور الفريق المنافس وأرض الملعب»، فيما تم تغريم نادي الوصل 80 ألف درهم «لقيام جماهيره بإشعال عبوة دخانية والتلفظ على جمهور الفريق المنافس، وإلقاء عبوات السوائل داخل أرضية الملعب، وعلى جمهور الفريق المنافس».

وشهدت المباراة، التي انتهت بفوز الوصل (2-1)، بعض التجاوزات من جانب بعض الجماهير، وجاءت قرارات لجنة الانضباط في هذا الخصوص بناء على تقرير قدمه مراقب المباراة، الذي دوّن ملاحظاته الخاصة بالأحداث، ورفعها إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة للبت فيها.