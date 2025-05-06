شباب الأهلي يتأهل في سلة الرجال.. والوصل بطل «الواعدين»

تغلب فريق شباب الأهلي على ضيفه الظفرة بنتيجة عريضة (97-64)، أول من أمس، في افتتاح ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة «كأس الإمارات» للرجال لكرة السلة.

ونال شباب الأهلي الأفضلية بنتائج الربع الأول والثالث والرابع (25-12 و30-18 و23-11)، فيما اكتفى الظفرة بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (23-19).

من جهة أخرى، هيمنت فرق نادي الوصل على ألقاب الدوري في فئات البراعم والناشئين، عقب الفوز على الشارقة (77-72) في نهائي البراعم، وتزامن مع انتصار الوصل على النصر (57-37) في نهائي الناشئين.