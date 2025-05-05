«هاتريك غير تقليدي» في مباراة عجمان والعروبة

سجل مهاجم فريق عجمان، الجامايكي جونيور فليمينغز ثلاثة أهداف "هاتريك" لكنه غير تقليدياً وذلك خلال المواجهة التي خسرها فريقه أمام ضيفه العروبة 2-3 والتي أقيمت اليوم الإثنين على استاد راشد بن سعيد ضمن ختام الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وقص فليمينغز شريط الأهداف في الدقيقة 41 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، واضعًا فريقه في المقدمة. إلا أن اللاعب نفسه تسبب في عودة الضيوف إلى أجواء المباراة بعدما سجل هدفًا عكسيًا في الدقيقة 57، خلال محاولته إعادة الكرة إلى الحارس علي الحوسني.

ورفض فليمينغز أن يكون هدفه العكسي نهاية قصته في اللقاء، فعاد سريعًا ليصحح خطأه ويسجل هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه في الدقيقة 65، بعدما تلقى تمريرة طولية رائعة من زميله البحريني علي مدن، روّضها ببراعة قبل أن يشق طريقه داخل المنطقة ويضع الكرة بثقة في الشباك.

وبعدها تماسك العروبة ونجح في العودة بالنتيجة مجدداً في الدقيقة 85 عندما كسر ويتينيس كيمبو مصيدة التسلل بفضل سرعته ومرر كرة لزميله هيبر دوس سانتوس الذي وضعها في الشباك، ومنح الهدف فريق العروبة دفعة معنوية كبيرة، وحصلوا على أثر ذلك على ركلة جزاء سجلوا منها هدف الانتصار بواسطة فيف اوتابور في الدقيقة 2+90.

وبهذا الفوز، رفع العروبة رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأخير، في حين تجمدت نقاط أصحاب الأرض عند 27 متراجعين إلى المركز العاشر.