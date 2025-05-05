"يد" شباب الشارقة ترفع كأس الإمارات للمرة الـ 13

توج فريق الشارقة للشباب، بطلاً لمسافة كأس الإمارات لكرة اليد، للمرة الثانية على التوالي، والـ 13 تاريخياً، عقب فوزه على شباب الوصل بنتيجة (27-26)، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم، الاثنين على صالة نادي البطائح.

وواصل فريق شباب الشارقة فرض سيطرته على ألقاب الموسم، بجمع بثنائية الدوري والكأس، بعدما توج أبريل الماضي بدرع الدوري العام.

وتوجه عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، ورئيس لجنة المسابقات، داوود محمد المليح، بحضور مدير فريق رجال نادي الشارقة لكرة اليد، علي المرزوقي، بتقليد الوصل بالميداليات الفضية، والشارقة بالذهبية وكأس البطولة.

ونجح الشارقة في إنهاء الشوط الأول متقدماً على الوصل بفارق ثلاثة أهداف وبنتيجة (15-12)، قبل أن يستفيد من الفارق خلال مجريات الشوط الثاني والخروج فائزاً بفارق هدف وحيد بواقع (27-26).