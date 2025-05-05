البطائح يطلب دفء البقاء.. وعجمان لاستعادة الابتسامة

يطلب فريق البطائح الاقتراب من المنطقة الدافئة في دوري أدنوك للمحترفين، وتعزيز موقفه من البقاء بين الكبار في الموسم المقبل، عندما يواجه بني ياس، الساعة 18:05 اليوم، على استاد خالد بن محمد، ضمن الجولة 23.

ويحتاج «الراقي» إلى الفوز من أجل تعزيز حظوظه قبل خوض المباريات الثلاث المتبقية، حيث ستكون نقطة واحدة كافية للإعلان رسمياً عن هبوط دبا الحصن الذي خسر أمام كلباء 1-2، أول من أمس، وتجمد رصيده عند 16 نقطة.

ويملك البطائح 21 نقطة في رصيده، متقدماً بفارق خمس نقاط عن دبا الحصن، ما يجعله الأقرب نظرياً للبقاء في «الأضواء»، وقد حقق الفريق سلسلة من النتائج الإيجابية بقيادة مدربه الإيراني، فرهاد مجيدي، إذ لم يتعرض للخسارة في خمس مباريات متتالية، قبل أن يسقط أمام الوصل بنتيجة 1-3 في الجولة الماضية على أرضه وبين جماهيره.

في المقابل، يدخل بني ياس المباراة في قمة معنوياته بعد فوزه على الشارقة وصيف الدوري، على الرغم من لعبه بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 13 عقب طرد قائده فواز عوانة الذي سيغيب عن لقاء اليوم بسبب الإيقاف.

ونجح مدرب بني ياس، الروماني دانييل إيسايلا، في إحداث نقلة نوعية في أداء الفريق بعد انطلاقة متعثرة هذا الموسم كادت أن تهدد بقاءه في دوري المحترفين، قبل أن يحسم البقاء رسمياً بوصوله إلى النقطة 27.

وعلى استاد راشد بن سعيد في عجمان، يطمح «البرتقالي» إلى العودة لسكة الانتصارات حين يستضيف العروبة، الذي تأكد هبوطه رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى.

وغابت الانتصارات عن عجمان في آخر أربع مباريات، خسر خلالها أمام الوصل (0-2) والشارقة (0-4)، وتعادل مع كل من البطائح والجزيرة بنتيجة 1-1، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز العاشر برصيد 28 نقطة، بعد أن تخطى كلباء دبا الحصن وتقدم للمركز التاسع بفارق نقطة. في المقابل، يأمل العروبة في ترك بصمة إيجابية في مبارياته الأربع المتبقية، بعد أن تذيّل جدول الترتيب بفوزين فقط، وتعادل واحد، و19 خسارة.