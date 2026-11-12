إسماعيل مطر: والدتي دعمت قراري بترك المدرسة من أجل كرة القدم

كشف المدرب المساعد الحالي في الجهاز الفني لـ«الأبيض»، إسماعيل مطر، عن محطات مهمة في مسيرته الكروية، متحدثاً عن قراره ترك الدراسة والتفرغ لكرة القدم، والدور الذي لعبته والدته لدعم قراراه في هذا الشأن.

وقال مطر، خلال حوار عبر بودكاست «مشروع نور»، إنه اتخذ قرار التوقف عن الدراسة بعد أن أصبح انضمامه إلى منتخب الشباب نقطة تحول في حياته.

وأضاف قائد الوحدة والمنتخب الوطني السابق: «كنت طالباً جيداً قبل أن يبدأ تركيزي يتجه بالكامل نحو كرة القدم، وعندما تلقيت أول استدعاء للانضمام إلى منتخب الشباب، تغيّر كل شيء، وبدأت أتغيب عن بعض الحصص الدراسية، حتى اضطررت للمرة الأولى في حياتي إلى إعادة السنة الدراسية».

وتابع: «تحدثت مع والدتي وأخبرتها بأنني لا أريد العودة إلى المدرسة وأرغب في التركيز على كرة القدم، فسألتني إن كان هذا بالفعل قراري، وعندما أكدت لها ذلك منحتني دعمها وثقتها، فقد كانت هي مصدر القوة والتشجيع بالنسبة لي، وأدين لها بالكثير مما وصلت إليه في كرة القدم».

لست مغروراً

وتطرّق مطر إلى شخصيته التي يرى أن كثيرين يسيئون فهمها، ويصفونه بالمغرور، مؤكداً أنه لا يشعر بالارتياح عند الحديث عن نفسه، ويميل إلى الاختصار في التعامل مع الأشخاص الذين لا يعرفهم.

وقال: «أنا شخص عادي، أتعلم من أخطائي وأحاول أن أكون أفضل كل يوم، لست مثالياً، وربما يعتقد كثيرون أنني مغرور بسبب طبيعة شخصيتي، الأشخاص الذين يعرفونني عن قرب لديهم انطباع مختلف، ويعرفون أنني شخص لطيف ومرح».

وأشار: «قد لا أجيد التعبير عن مشاعري أو مشاركتها مع الآخرين، لكني تعلمت من تجربتي الرياضية كيفية تجاوز المواقف الصعبة، وأن أفضل ما يمكن أن يفعله الإنسان هو مواجهة المشكلة ومراجعة أخطائه ومعرفة ما لم يفعله بالشكل الصحيح، ثم العمل على تطوير نفسه والعودة بصورة أقوى».

أحلام تحققت

وقال مطر: «حققت نحو 80% من أحلامي، أما الـ20% المتبقية، فأبرزها أنني كنت أتمنى المشاركة في كأس العالم لاعباً، وهذا ما أحاول الآن تحقيقه مدرباً، من خلال الإسهام في قيادة المنتخب الوطني إلى هذا المحفل العالمي».

وأضاف: «ربما أكون شخصاً محظوظاً ببدء مسيرتي التدريبية مع مدرب بحجم واسم زالاتكو داليتش، ولدينا جيل مميّز من اللاعبين وأثق أننا معاً سنصل إلى كأس العالم في 2030».

التعامل مع اللاعبين

وأقر إسماعيل مطر بأن استعداده لخوض تجربة التدريب، بدأ مع المدرب المكسيكي، خافيير أغيري، الذي وصفه بالأستاذ في التعامل مع اللاعبين.

وقال: «علمني أغيري أن أحترم اللاعب باعتباره إنساناً قبل أن أنظر إليه باعتباره لاعب كرة قدم، وأن أتفهم شخصيته وظروفه واحتياجاته، لأنك عندما تنجح في فهمه تستطيع الحصول على أفضل ما لديه، لقد كان بمنزلة الأب بالنسبة إليّ، وهذه من أهم الدروس التي تعلمتها منه، وأسهمت في زيادة حبي لفكرة التحول إلى مدرب».

إسماعيل مطر:

. والدتي كانت مصدر القوة والتشجيع بالنسبة لي، وأدين لها بالكثير مما وصلتُ إليه في كرة القدم.

. أتعلم من أخطائي وأحاول أن أكون أفضل كل يوم، وربما يعتقد كثيرون أنني مغرور بسبب طبيعة شخصيتي.

. تعلمتُ من المدرب أغيري أن أحترم اللاعب باعتباره إنساناً قبل النظر إليه باعتباره لاعب كرة قدم.