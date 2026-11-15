الوصل يضرب النصر بثنائية ويقترب من ربع نهائي كأس المحترفين

وضع الوصل قدماً في الدور ربع النهائي من كأس المحترفين لكرة القدم، بعدما حقق فوزه الرابع توالياً في المسابقة، إثر تغلبه على النصر بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما في زعبيل، ضمن منافسات الجولة الرابعة، ليصل إلى النقطة 12 فيما تجمّد رصيد النصر عند سبع نقاط.

وافتتح ريناتو جونيور أول أهداف ديربي بر دبي، في الدقيقة 34 بعدما استغل هجمة مرتدة منظمة وهفوة في دفاع النصر، أنهاها بنجاح في الشباك، قبل أن يعزز زميله بريان بلاسيوس التقدم بالهدف الثاني بعد ست دقائق فقط، مستفيداً من هجمة مشابهة أكدت قدرة الوصل على استغلال المساحات خلف دفاع منافسه.

وفي الشوط الثاني، تحسَّن أداء النصر وفرض ضغطاً أكبر على مرمى الوصل، بحثاً عن تقليص الفارق وإعادة المباراة إلى أجواء المنافسة، لكن محاولاته لم تُترجَم إلى أهداف، بعدما وقف القائم أمام فرصة محققة للتسجيل عن طريق مهدي قائدي.

وفي مواجهة ثانية، أوقف الظفرة سلسلة انتصارات عجمان، بعدما تغلّب عليه بهدف دون رد، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة أحيا بها آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي، بعدما رفع رصيده إلى ثلاث نقاط، فيما تجمّد رصيد عجمان عند تسع نقاط، رغم احتفاظه بحظوظ قوية في بلوغ الدور المقبل.

ويدين الظفرة بانتصاره إلى مهاجمه محمد إبراهيم، الذي سجل هدف المباراة الوحيد، بعدما تابع كرة عرضية إثر ركلة ركنية، وارتقى لها برأسه موجّهاً الكرة إلى يمين الحارس «58».

وأهدر الظفرة فرصاً مُحققة في الشوط الثاني بفضل تألق حارس عجمان عبدالله التميمي الذي تصدى للعديد من المحاولات التي قام بها الثنائي، كريم البركاوي ومحمد إبراهيم.

وفي المباراة الثالثة والأخيرة عاد العين بانتصار صعب على حساب حتا بهدف دون رد، في مباراة استفاد خلالها من النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أكمل حتا المواجهة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 16، إثر طرد لاعبه خالد علي، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى أربع نقاط، ويعزز آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي، فيما بقى رصيد حتا عند نقطة واحدة.

ورغم التفوق العددي واجه العين صعوبة في اختراق دفاع حتا خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي، بعدما نجح أصحاب الأرض في إغلاق المساحات والحد من خطورة منافسهم، قبل أن تتغير المعطيات في الشوط الثاني، حين تمكّن العين من ترجمة أفضليته إلى هدف في الدقيقة 62.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق عبدالكريم تراوري، الذي استثمر عرضية زميله كاكو، وحوّلها برأسه بسهولة إلى الشباك، مانحاً العين انتصاراً مهماً أعاد به آماله في المنافسة.