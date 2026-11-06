خالد عبيد: المنافسة على لقب الدوري لن تتسع للجميع بعد الجولة الـ 10

أكد المحلل الرياضي، خالد عبيد، أن الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة القدم تحمل أهمية استثنائية، بالنظر إلى المواجهات المباشرة التي تجمع الفِرَق الطامحة إلى المنافسة على اللقب، مشيراً إلى أن أي نتيجة سلبية قد تنعكس بصورة مباشرة على موقف أحدها في سباق الصدارة، مشدداً على أن المنافسة لن تتسع للجميع بعد الجولة العاشرة، على حد تعبيره.

وتفرض ثلاث مواجهات من العيار الثقيل نفسها على الجولة الثامنة، عندما يلتقي الجزيرة المتصدر (14 نقطة) مع الوصل الثالث (13 نقطة)، فيما يواجه شباب الأهلي الوصيف (13 نقطة) الشارقة السادس (12 نقطة)، ويحل العين الرابع (13 نقطة) ضيفاً ثقيلاً على الوحدة الخامس (12 نقطة) في كلاسيكو العاصمة أبوظبي.

وقال خالد عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «إن تقارب النقاط والمستويات الفنية بين الفرق الستة في دوري المحترفين يمنح الموسم الحالي طابعاً تنافسياً لافتاً، ويجعل من الصعب التنبؤ بهوية الفريق القادر على الانفراد بالصدارة. وأضاف أن هذا التقارب لا يقتصر على الأرقام وترتيب الجدول، بل يمتد إلى الإمكانات الفنية، في ظل امتلاك هذه الفرق عناصر متقاربة المستوى، إلى جانب مشاركة عدد منها في البطولات الآسيوية، وما يفرضه ذلك من تحديات تتعلق بقدرتها على الموازنة بين الاستحقاقات المحلية والقارية».

وأضاف أن «المواجهات الثلاث لا تمثل مجرد مباريات قوية في جدول المسابقة، وإنما اختبارات حقيقية لقدرة الفرق على المحافظة على مواقعها والتعامل مع الضغوط في مرحلة مبكرة من الموسم، خصوصاً أن نتائجها قد تسهم في إعادة ترتيب أوراق المنافسة وتحديد ملامح المرحلة المقبلة».

وأشار إلى أن «الجولة العاشرة ستكون محطة مفصلية في تحديد شكل المنافسة، إذ من المتوقع أن يبدأ فريق أو فريقان في الابتعاد نسبياً عن بقية المنافسين، في حين سيستمر التقارب بين مجموعة أخرى من الفرق، من دون إمكانية تحديد أسماء بعينها في الوقت الحالي»، مؤكداً أنه من الصعب أن يستمر الصراع بين الفرق الستة لما بعد الجولة العاشرة.

وأوضح خالد عبيد أن الفرق المتنافسة تواجه تحديات مشتركة، في مقدمتها الإصابات والإيقافات، ومدى امتلاك كل فريق خيارات بديلة قادرة على المحافظة على المستوى الفني نفسه الذي يقدمه اللاعبون الأساسيون، مشيراً إلى أن عمق التشكيلة سيكون من أبرز العوامل المؤثرة في مسيرة المنافسة خلال المرحلة المقبلة.

وتابع أن «الفرق التي تعتمد على مجموعة محدودة من اللاعبين قد تواجه صعوبات أكبر مع تلاحق المباريات، خصوصاً عندما تضطر إلى الاستعانة بالبدلاء لتعويض الغيابات، في حين ستكون الأفضلية للفرق التي تمتلك دكة بدلاء تضم عناصر قريبة في مستواها من التشكيلة الأساسية، بما يمنح المدربين مرونة أكبر في التعامل مع الظروف المختلفة».

وشدد خالد عبيد على أن مشاركة الفرق المرشحة للمنافسة في البطولات الآسيوية تفرض تحدياً إضافياً يتعلق بكيفية التعامل مع ضغط المباريات وتعدد الاستحقاقات.