الصدارة العالمية تغازل ترياي وبريا في «إعمار دبي بريميير بادل»

تملك الإسبانية جيما ترياي والأرجنتينية ديلفي بريا فرصة حسم صدارة التصنيف العالمي للبادل للسيدات، وإنهاء موسم 2026 في المركز الأول، عندما تخوضان منافسات بطولة «إعمار دبي بريميير بادل P1»، التي تستضيفها دبي، وسط منافسة متجددة مع الثنائي الإسباني أري سانشيز وأندريا أوستيرو، اللتين استعادتا جزءاً من حظوظهما في سباق القمة خلال الأسابيع الماضية.

وتدخل ترياي وبريا البطولة وهما تتصدران ترتيب جولة «السباق إلى نهائيات بريميير بادل» برصيد 14 ألفاً و20 نقطة، متقدمتين بفارق 2780 نقطة على سانشيز وأوستيرو، صاحبتَي المركز الثاني، فيما تحتل باولا خوسيماريا وبيّا غونزاليس المركز الثالث برصيد 10 آلاف و340 نقطة.

ورغم الفارق الذي يفصل المتصدرتين عن أقرب منافساتِهما، فإن النتائج اللافتة التي حققتها سانشيز وأوستيرو في بطولات باريس وروتردام وميلانو أعادت الإثارة إلى سباق الصدارة، بعدما سجلتا انتصارات مهمة، من بينها مواجهات مباشرة أمام ترياي وبريا، لتصبح بطولة دبي محطة مؤثرة في تحديد ملامح المنافسة على المركز الأول قبل نهاية الموسم. وتمنح بطولة «إعمار دبي بريميير بادل P1» الفائز بلقب السيدات 1000 نقطة، ما يرفع أهمية المنافسات بالنسبة إلى الثنائيين المتصدرين، خصوصاً أن الموسم لم يتبقَّ منه سوى بطولتين، هما المكسيك ماجور ونهائيات بريميير بادل في برشلونة، بإجمالي 3500 نقطة متاحة، ما يجعل نتائج دبي قادرة على حسم الصراع حسابياً أو تأجيله إلى المحطة الختامية.