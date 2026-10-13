فيتوريا: الوصل لن يفقد أمل التأهل.. وسنواصل القتال في «النخبة»

أكد مدرب الوصل، البرتغالي روي فيتوريا، تمسك فريقه بآمال التأهل إلى المرحلة الثانية من دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، رغم تعرض «الإمبراطور» للخسارة، أمس، بنتيجة (1-3)، على استاد زعبيل في دبي أمام ضيفه الأهلي السعودي، وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «لم نفقد الأمل في التأهل، وسنواصل القتال في المباريات الست المتبقية، ومازلت أثق بفريقي وقدراته على تحقيق أهدافه في البطولة»، وأضاف: «لقد بدأنا مباراة الأهلي بصورة جيدة، وسنحت لنا أكثر من فرصة لم يتم استغلالها على النحو المطلوب، وبعد ذلك وقعنا في بعض الأخطاء التي كلفت مرمانا استقبال الأهداف الثلاثة، كل ما ينبغي علينا فعله هو علاج مثل هذه الأخطاء، وعدم تكرار حدوثها في المباريات المقبلة».

وهذه الهزيمة الثانية للوصل في البطولة القارية، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام القادسية السعودي (1-2)، من دون أن يحصد أي نقطة.

وبدأ الوصل اللقاء بصورة هجومية، محاولاً استغلال عاملَي الأرض والجمهور لافتتاح التسجيل، وكاد سيديبي أن يمنحه التقدم بتسديدة مرت أعلى العارضة، قبل أن تتواصل محاولاته عبر الإيراني مهدي طارمي وخيمنيز، لكن الفرص التي سنحت لهما لم تجد طريقها إلى الشباك.

وتدريجياً، نجح الأهلي في تجاوز البداية الضاغطة للوصل، وبدأ تهديد مرمى الحارس هوركاش، الذي تصدى لكرة من ركلة ثابتة نفذها الفريق السعودي، قبل أن تتحول إلى ركلة ركنية أسفرت عن هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 20، بعدما ارتقى البرازيلي روجير إيبانيز للكرة من دون رقابة دفاعية، وأسكنها برأسه في المرمى.

ومنح الهدف الفريق السعودي دفعة إضافية، وكاد إدوارد سبيرتسيان أن يضاعف النتيجة، غير أن القائم حال دون اهتزاز شباك الوصل مجدداً.

وفي الوقت الذي بدا الأهلي أقرب إلى تعزيز تقدمه، نجح الوصل في العودة إلى المباراة، بعدما أطلق بيدرو مالهيرو تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، لم يحسن حارس الأهلي التعامل معها، لتستقر الكرة في الشباك، وينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى مدرب الوصل، البرتغالي روي فيتوريا، تغييراً بإشراك المدافع الدولي ساشا بدلاً من أديلسون سيلفا، في محاولة لإعادة التوازن إلى الخط الخلفي، والحد من خطورة الهجمات السعودية، لكن الأهلي واصل أفضليته في الاستحواذ وصناعة الفرص، ونجح فرانسيسكو ترينكاو في إعادة الفريق السعودي إلى المقدمة في الدقيقة 58، بعدما استغل فرصة داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة بدقة نحو الزاوية اليمنى لمرمى الوصل، في ظل غياب الضغط الدفاعي، لتستقر في الشباك.

وقضى البديل فراس البريكان على آمال الوصل في العودة للمباراة، بعدما سجل الهدف الثالث من خطأ للمدافع سفيان بوفينتي «90+1».