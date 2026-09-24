أيمن حسين: كنا الأفضل.. والشقصي: النتيجة إيجابية

أكد مهاجم المنتخب العراقي لكرة القدم، أيمن حسين، أن فريقه كان الأفضل في مواجهة عُمان، لكنه لم يستغل الفرص التي أتيحت له لحسم المباراة لمصلحته.

وفرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على نتيجة المباراة، بعدما تقدم المنتخب العراقي بهدف محمد قاسم في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك المنتخب العُماني التعادل عن طريق ناصر الرواحي (67)، ليحصل كل منتخب على نقطة في بداية مشواره في البطولة.

وقال حسين في تصريحات صحافية عقب المباراة، إن العراق أهدر العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتعزيز تقدمه وتحقيق الفوز. وأضاف: «كنا الأفضل وأضعنا العديد من الفرص، وكان الفوز قريباً منا بنسبة كبيرة، لكننا لم نستغل الفرص بالشكل المطلوب. يُمكن القول إن الإصابات أثرت في مجريات المباراة، وأجبرت المدرب على إجراء تغييرات في بعض الجوانب التكتيكية، لكن ذلك لا يمثل عذراً بالنسبة لنا».

وأوضح أن «التعادل يمثل نتيجة أفضل من الخسارة، خصوصاً مع ارتفاع نسبة الرطوبة التي كان لها تأثير أيضاً في مستوى الأداء وتحديداً في الشوط الثاني».

وقال: «نقطة أفضل من لا شيء، وعلينا الآن معالجة الأخطاء التي وقعنا فيها، والاستعداد للمباراة المقبلة مع الكويت، وهو منتخب لديه تاريخ وحضور في بطولات كأس الخليج».

من جانبه، أقر لاعب المنتخب العُماني، مصعب الشقصي، أن فريقه دخل المباراة من دون التركيز المطلوب، لكنه نجح في تدارك الموقف والخروج بنتيجة إيجابية. وقال: «دخلنا المباراة من دون التركيز المطلوب، لكننا استطعنا الخروج بأقل الخسائر في الشوط الأول، وكانت النتيجة في النهاية إيجابية بالنسبة لنا».

وأضاف أن توجيهات المدرب ساعدت اللاعبين على استعادة الهدوء والتعامل مع المباراة بصورة أفضل، موضحاً: «الكلمة الوحيدة التي قالها لنا المدرب كانت: استمتعوا بالمباراة من دون ضغوط، وكانت هذه الكلمة بمثابة كلمة السر بالنسبة لنا».

وأشار الشقصي إلى أن الغيابات أثّرت في المنتخب العُماني، قائلاً: «الغيابات أثرت في المنتخب، لكن كل لاعب موجود في القائمة عليه أن يدافع عن قميص المنتخب ويقدم أفضل ما لديه».

. المباراة انتهت بالتعادل 1-1، بعدما تقدم المنتخب العراقي بهدف محمد قاسم.