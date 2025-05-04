تعادل مع الجزيرة 1-1.. العين يبتعد خطوة عن المركز الثالث

فرط فريق العين في فرصة ثمينة للمنافسة على المركز الثالث، بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي 1-1على ملعبه ووسط جماهيره أمام الجزيرة اليوم الأحد، في ختام الجولة الـ23 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وابتعد «الزعيم» بفارق أربع نقاط عن الوحدة، بعد أن رفع رصيده إلى 37 نقطة، فيما بقي الجزيرة بلا انتصار للمباراة السادسة على التوالي، مكتفيا برصيد 33 نقطة في المركز السابع.

وسيطر العين على مجريات اللقاء في ظل تراجع الجزيرة إلى مناطقه الدفاعية، وجاء أول تهديد عن طريق كاكو، لكن تسديدته مرت بمحاذاة القائم. وتألق علي خصيف بشكل لافت، عندما تصدى ببراعة لتسديدة قوية من لابا كودجو، محولًا الكرة إلى ركنية.

وفي خضم محاولات العين لافتتاح التسجيل، حصل الجزيرة على ضربة حرة خارج المنطقة، نفذها نبيل فقير ببراعة بيسراه، مسجلًا هدف التقدم لفريقه في الدقيقة (45+1).

وفي الشوط الثاني، واصل العين ضغطه الهجومي، ونجح سفيان رحيمي في إدراك التعادل بعد متابعة عرضية من إيريك، أكملها في الشباك وسط شكوك حول صحة الهدف، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد (VAR) ويؤكد صحة الهدف «60».

وعاد VAR لاحقًا لإلغاء هدف آخر لرحيمي بداعي التسلل «70» لتنتهتي المباراة بالتعادل 1-1.