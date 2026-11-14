الظفرة يهزم عجمان بهدف دون رد وينعش آماله في بلوغ ربع نهائي كأس المحترفين

أحيا الظفرة آماله في المنافسة على أحد المقاعد الثمانية المؤهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس المحترفين لكرة القدم، بعدما حقق فوزه الأول في المسابقة على حساب عجمان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في افتتاح منافسات الجولة الرابعة.

وفرض الظفرة أفضليته خلال الشوط الأول، وكان الطرف الأكثر تهديداً لمرمى منافسه، لكن الثنائي محمد إبراهيم وكريم البرقاوي أهدر عدداً من الفرص التي سنحت لهما، في وقت تألق فيه حارس عجمان عبد الله التميمي، الذي تصدى لمحاولات عدة وأسهم في خروج فريقه بشباك نظيفة في النصف الأول من اللقاء.

ونجح الظفرة في ترجمة أفضليته إلى هدف في الدقيقة 58، عندما ارتقى محمد إبراهيم لكرة عرضية وحولها برأسه إلى يمين الحارس، مانحاً فريقه هدف التقدم الذي كان كافياً لحسم المواجهة وحصد أول ثلاث نقاط له في المسابقة، فيما تجمد رصيد عجمان عند تسع نقاط.

وحاول عجمان العودة في النتيجة خلال الدقائق المتبقية، وضغط بحثاً عن هدف التعادل، إلا أن التماسك الدفاعي للظفرة حال دون وصوله إلى الشباك.