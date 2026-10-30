الوحدة يحوّل انطلاقته الآسيوية إلى دفعة محلية

بات الوحدة على بُعد ثلاث نقاط من حسم تأهله رسمياً إلى دور الـ16 من «دوري أبطال آسيا 2» لكرة القدم، عندما يواجه الخالدية البحريني، الأربعاء المقبل، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى، إذ يمنحه الفوز بطاقة العبور المبكر متصدراً للمجموعة، من دون النظر إلى نتيجة مباراتيه الأخيرتين أمام الكويت الكويتي وناساف الأوزبكي، في خطوة من شأنها أن تتيح للفريق التفرغ للاستحقاقات المحلية، وفي مقدمتها المواجهة المرتقبة أمام الوصل في الجولة الثامنة من دوري المحترفين.

وعزز «العنابي» موقفه في حسابات التأهل، بعدما عاد بفوز ثمين من ملعب الخالدية بنتيجة 2-1، في الجولة الثالثة، التي أقيمت أول من أمس، محققاً انتصاره الثالث توالياً، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط وينفرد بصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، متقدماً بفارق ثلاث نقاط على الكويت الكويتي، الذي عزز بدوره حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل، عقب فوزه على ناساف الأوزبكي بهدف دون رد.

ويضع هذا التفوق الوحدة في موقف مريح قبل استكمال مشواره في دور المجموعات، إذ إن الفوز في الجولة الرابعة سيضمن له التأهل رسمياً مع الاحتفاظ بصدارة المجموعة، بعيداً عن حسابات الجولتين الأخيرتين، وهو ما يمنح الفريق أفضلية مهمة على مستوى ترتيب أولوياته الفنية والبدنية في المنافسات المحلية، وخصوصاً على صعيدَي الدوري وكأس رئيس الدولة.

وحقق الوحدة من انتصاراته الثلاثة الأولى مكاسب تتجاوز حصد النقاط التسع، إذ عزز ثقته بقدرته على المنافسة قارياً، وأكد قدرته على حسم المباريات خارج أرضه، بعدما تغلب على الخالدية في البحرين، وقبله ناساف الأوزبكي، فضلاً عن اقترابه من حسم التأهل مبكراً، بما يخفف الضغوط المرتبطة بالمنافسة الآسيوية خلال الجولات المتبقية. ويمثل حسم التأهل في وقت مبكر فرصة للجهاز الفني، بقيادة المدرب البرازيلي بريكليس تشاموسكا، لإدارة جهود اللاعبين بصورة أفضل، خصوصاً مع تتابع الاستحقاقات المحلية والقارية، إذ سيكون بمقدور الفريق توجيه اهتمام أكبر إلى بطولة الدوري، التي تنتظره فيها مواجهة مهمة أمام الوصل، في اختبار قد تكون له انعكاسات على مسار المنافسة المحلية.

وتكتسب مواجهة الوصل أهمية إضافية بالنسبة إلى الوحدة، في ظل سعيه إلى الحفاظ على حضوره في سباق الدوري، وعدم السماح بتداخل الاستحقاقات بالتأثير في جاهزية الفريق.

وكان مدرب الوحدة، تشاموسكا، قد أعرب عن سعادته بوصول الفريق إلى النقطة التاسعة والانفراد بصدارة المجموعة الأولى، مشيداً بالأداء القتالي للاعبين، وقدرتهم على حسم المواجهة خارج أرضهم، على استاد البحرين الوطني.

وأكد المدرب البرازيلي أن الانتصار عزز حظوظ الوحدة في بلوغ الدور المقبل، وجعله على بُعد خطوة واحدة من ضمان التأهل رسمياً، في ظل النتائج التي حققها الفريق خلال الجولات الثلاث الأولى.