مالكوم: فوز الجزيرة على الوصل رسالة واضحة للمنافسين

أكد مهاجم الجزيرة، البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، أن الفوز على الوصل بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة القدم، يعد بمثابة رسالة واضحة إلى منافسيه بأنه حاضر بقوة في سباق المنافسة على اللقب.

وقال مالكوم في تصريحات صحافية عقب المباراة: «إن مواجهة الوصل كانت صعبة، أمام منافس يمتلك لاعبين أصحاب إمكانات فنية عالية»، مضيفاً: «كان من المهم جداً أن نحقق الفوز، فقد واجهنا فريقاً قوياً يقدم كرة قدم جيدة، ويمتلك العديد من اللاعبين أصحاب الخبرة، لكننا نجحنا في التعامل مع صعوبة المباراة وتحقيق هدفنا».

وتابع: «أردنا أن نظهر للجميع أن الجزيرة موجود وقادر على المنافسة، وأعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة، سواء على المستوى الهجومي أو في التنظيم الدفاعي، والأهم أننا خرجنا بالنقاط الثلاث».

وأوضح المهاجم البرازيلي أن «وجود الجزيرة في المركز الأول يمثل أمراً مهماً، مع وضع في الاعتبار أن لكل مباراة أهميتها، والأهم بالنسبة لنا كان الفوز على الوصل، ومن ثم التفكير في كل مواجهة بصورة منفصلة».

وكان الجزيرة قد استعاد صدارة ترتيب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة، إثر فوزه على ضيفه الوصل 2-1، على استاد محمد بن زايد في مواجهة شهدت تقلبات مثيرة وحالتي طرد، لتجمد الخسارة رصيد «الإمبراطور» عند 13 نقطة، متراجعاً مؤقتاً إلى المركز الخامس.

وافتتح فينيسيوس ميلو التسجيل للجزيرة في الدقيقة 18، قبل أن يُدرك الوصل التعادل مع بداية الشوط الثاني بوساطة نيكولاس خيمينيز في الدقيقة 50، ليعود مالكوم ويمنح أصحاب الأرض هدف الفوز في الدقيقة 73.

وشهدت الدقيقة 57 طرد خيمينيز بالبطاقة الحمراء المباشرة، بعد مراجعة (الفار)، إثر ارتكابه حركة غير أخلاقية، كما طُرد لاعب الجزيرة، ماركوس ميلوني، في الدقيقة 79 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

من جانبه، قال لاعب الوصل سيرجينو: «لم ننجح في تحقيق الفوز، رغم أن اللاعبين قدموا أقصى ما يستطيعون داخل الملعب»، وأضاف: «الخسارة من الجزيرة لا تعني أننا لن نصل إلى هدفنا، وسنواصل القتال من أجل تحقيقه».