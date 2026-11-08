سلطان المنذري: كلباء قدم أسوأ مبارياته هذا الموسم

أقرّ حارس مرمى كلباء سلطان المنذري بأن فريقه قدم واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم، رغم فوزه على الظفرة بنتيجة 3-1، أمس، في افتتاح الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وقال في تصريحات عقب المباراة: «لم نقدم الأداء الذي كنا نطمح إليه، وكانت هناك صعوبات في التعامل مع مجريات المباراة، لكننا نجحنا في النهاية في تحقيق الفوز والحصول على ثلاث نقاط مهمة للغاية، خصوصاً أنها جاءت أمام منافس قريب منا في جدول الترتيب».

وأضاف: «هذه النقاط ستساعدنا على التقدم في جدول الترتيب، كما نتمنى أن تمنحنا دافعاً معنوياً للفترة المقبلة، لأن الفريق يمتلك إمكانات أفضل مما أظهره في بداية الموسم». وأشار حارس كلباء إلى أن «الفريق بدأ يستعيد توازنه بعد البداية الصعبة التي شهدت بعض الظروف، أبرزها النقص في عدد اللاعبين المحترفين»، لافتاً إلى أن النتائج الأخيرة تعكس تحسناً في مسيرة الفريق.

وكان كلباء قد حقق عودة مهمة أمام مستضيفه الظفرة، بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 3-1، مستفيداً من النقص العددي في صفوف منافسه عقب طرد مهاجمه المغربي كريم البركاوي في الدقيقة 29.

وكان الظفرة قد تقدم في النتيجة عن طريق سوري كابا في الدقيقة 20، وفي الشوط الثاني أدرك بنجامين تيتيه التعادل من ركلة جزاء «50» قبل أن يضيف أحمد نورالله الهدف الثاني، وفي الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع، تمكن أنطونيو فالمور من توسيع الفارق لمصلحة «النمور» «90+5».

ومنح الانتصار كلباء دفعة مهمة في جدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى ثماني نقاط وتقدم إلى المركز التاسع مؤقتاً، فيما تجمد رصيد الظفرة عند ست نقاط في المركز 11.