الوحدة يحسمها بالثلاثة.. الدوري لشباب الأهلي رسمياً

ظفر فريق شباب الأهلي بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم للموسم 2024-2025، رسمياً، بعد أن استفاد من تعثر منافسه المباشر الشارقة بالخسارة أمام مضيفه الوحدة 0-3، ضمن منافسات الجولة الـ23.

وتقدم "أصحاب السعادة" في الشوط الأول بهدفين حملا توقيع كلا من فاكوندو كروسبزكي "28" وجاسوم داسيلفا، و"35"، ثم أضاف البديل براهيما ديارا الهدف الثالث "87".

وتجمد رصيد الشارقة عند45 نقطة، مبتعدا بفارق 11 نقطة عن شباب الأهلي المتصدر جدول الترتيب العام برصيد 56 نقطة والذي لم يعد بحاجة للمباريات الثلاث المتبقية له في بطولة الدوري، فيما رفع الوحدة رصيده إلى 41 نقطة واسترد المركز الثالث من الوصل، والذي تراجع للمركز الرابع بفارق نقطة واحدة.

وبهذا التتويج، رفع "فرسان دبي" رصيدهم إلى خمسة ألقاب في عصر الاحتراف، معادلين بذلك الرقم القياسي المسجل باسم نادي العين، الذي يملك العدد ذاته من الألقاب في الحقبة الاحترافية، بينما يبلغ إجمالي بطولات الدوري التي حصدها شباب الأهلي تسعة ألقاب.

ويعود أول تتويج لـ "فرسان دبي"، بلقب دوري المحترفين إلى موسم 2008-2009، ثم أتبعه بلقبين في موسمي 2013-2014 و2015-2016، قبل أن يعود إلى منصة التتويج بعد غياب دام سبعة مواسم، ليحرز اللقب مجددًا في موسم 2022-2023

وكان شباب الأهلي بحاجة إلى الفوز أو التعادل أمام الوصل في المباراة التي جرت بينهما أول من أمس لضمان التتويج، إلا أنه خسر اللقاء بنتيجة 1-2، وهي أول خسارة له هذا الموسم بعد 23 مباراة، إلا أن تعثر الشارقة منح الفريق اللقب رسميًا.

وتتضمن قائمة ألقاب الدوري التي توج بها شباب الاهلي أيضًا بطولات مواسم: 1974-1975، 1975-1976، 1979-1980، و2005-2006.

ويمتلك شباب الأهلي سجلاً زاخراً بالبطولات المحلية، إذ توج بكأس رئيس الدولة 10 مرات، وكأس رابطة المحترفين خمس مرات، وكأس السوبر الإماراتي سبع مرات، إضافة إلى لقب واحد في كل من الدوري المشترك، والسوبر الإماراتي، ودرع السوبر الإماراتي-القطري، ليبلغ مجموع ألقابه المحلية 35 بطولة عبر تاريخه.