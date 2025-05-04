البطائح متفائل.. و«كامل العدد» أمام بني ياس

سيطرت حالة من التفاؤل داخل نادي البطائح قبل المواجهة المرتقبة أمام بني ياس في الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، وسط حالة من اكتمال صفوف الفريق وعدم وجود أي غيابات داخل الفريق.

وما زاد من حالة تفاؤل البطائح، خسارة دبا الحصن أمام كلباء أمس، ما يُساعد الفريق على خوض مباراة بني ياس من دون أي ضغوطات، بعدما ارتفعت فرصه في البقاء بالمحترفين.

من جهته، قال مدرب البطائح، الإيراني فرهاد مجيدي، في تصريحات صحافية: «تنتظرنا مباراة حساسة جداً وحاولنا خلال الأسبوع الماضي التركيز على هذه المباراة، ومن حسن حظنا ليس لدينا أي إصابات، وأنا على ثقة بأن اللاعبين على قدر عالٍ من المسؤولية لتقديم أفضل ما لديهم. نعلم أن المباراة لن تكون سهلة لكن لدينا ثقة في أنفسنا».