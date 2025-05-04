الـمـهـرة «غـود شـيـر» تهدي «غودولفين» لقب «كنتاكي أوكس» الأميركي

أهدت المهرة غير المهزومة «غود شير» فريق «غودولفين» العالمي لقبه الثاني في غضون ثلاث سنوات في سباق «كنتاكي أوكس»، المخصص للمهرات من الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، بعدما حققت، فجر أمس، فوزاً كاسحاً بلقب النسخة الـ151 من السباق الأميركي الشهير، واستضافه مضمار «شرشل داونز» العريق. وحافظت المهرة «غود شير»، المنحدرة من نسل الفحل «ميداليا دورو»، ويشرف على تدريبها براد كوكس، على سجلها الخالي من الهزائم، وأضافت بلقب «كنتاكي أوكس» انتصارها السابع على التوالي.

ونجح الفارس لوي سايز في قيادة «غود شير» لتجاوز بعض الاحتكاكات المبكرة، والاستقرار بها في المركز السابع من بين 13 مشاركة، قبل اختيار لوي مساراً خارجياً طوال السباق، والشروع تدريجياً في التقدم نحو كوكبة المقدمة، والانتظار حتى دخول المسار المستقيم للمضمار لإطلاق العنان لقدراتها نحو خطف الصدارة، والابتعاد في المركز الأول، وقطع خط نهاية المسار البالغ طوله 1800 متر، بانتصارٍ مستحق بفارق طولين وربع الطول عن أقرب منافساتها، المهرة الأميركية «دريكسل هيل»، وقادها الفارس بين كورتيس للحلول في المركز الثاني.

وقال المدرب براد كوكس عن انتصار «غود شير»، في تصريحات صحافية: «كنت واثقاً بأن (غود شير) ستواصل التقدم، وأنها مذهلة بكل معنى الكلمة، والتعامل معها سهل للغاية، وهي الآن فائزة في سبع مشاركات متتالية، إنها مثالية بكل المقاييس». وأضاف: «أدى الفارس لوي دوراً رائعاً في الحفاظ على تفاعلها منذ البداية. كانت مغطاة بالطين، لكن إبقاءها في مسار سالك كان قراراً صائباً». وتابع: «نأمل أن تصبح بطلة حقيقية.. كنا محظوظين بامتلاك عدد من المهرات الموهوبات، وهي بلا شك ضمن النخبة. تحقيقها أول فوز في سباقات الفئة الأولى لحظة مميزة للغاية».

من جهته، قال الفارس لوي سايز: «كنت على يقين بأن (غود شير) تستحق أن تكون هنا، وأن تتوشح باللقب اليوم، لأنها ببساطة مميزة. قد لا تبدو كبيرة من حيث البنية، لكن ما تملكه من قلب وإصرار يجعلها استثنائية بكل المقاييس».