بوعصيبة: الدرّاجات الإماراتية تنطلق نحو أولمبياد 2028

بدأ المنتخب الوطني للدرّاجات خطة الإعداد الجادة للوصول إلى أولمبياد 2028، إذ أجرت لجنة المنتخبات بإشراف المدير الفني للمنتخبات ريتشارد وولز، اختبارات الدراجين في أبوظبي والشارقة.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة لـ«الإمارات اليوم»: «هناك تجاوب كبير ورغبة صادقة من اللاعبين في الانتظام بالتدريبات والمعسكرات عقب مشاهدة الطفرة الكبيرة التي تحققت الفترة الماضية للمنتخبات الوطنية في مختلف البطولات، إضافة إلى تحقيق إنجازات على المستوى القاري، وتواجد لاعبين مع فريق الإمارات للمحترفين، وكلها أمور أسهمت في تغيير فكر الكثيرين لتحقيق الطموح والوصول إلى أولمبياد 2028».

وكان منتخب الدراجات قد بدأ معسكره الخارجي في إسبانيا يوم الجمعة الماضي، ويستمر لمدة 12 يوماً بقيادة المدير الفني ريتشارد وولز، استعداداً لخوض البطولات المقبلة، إذ يبحث مجلس إدارة الاتحاد عن تكوين قاعدة كبيرة من اللاعبين للمشاركة بقوة في البطولات القارية والخليجية. وتضم بعثة المنتخب كلاً من المدير الفني الكندي ريتشارد وولز، وبدر ثاني مدرباً والدراجين: أحمد المنصوري، محمد العليلي، محمد محراب، عبدالله الحمادي، حمد المحيربي، يوسف أميري، راشد سويدان وعبدالعزيز الهاجري. وأضاف بوعصيبة: «بدأ مدرب المنتخب عمله بتغيير مفهوم الدراجين عن اللعبة وما يجب أن يقوموا به من أجل الاستمرار أكثر فترة ممكن في الجاهزية التامة، وذلك من خلال نوعية التدريبات، وكيفية الاستشفاء السريع من التدريبات اليومية والبطولات، وأهمية معرفة كل لاعب لاحتياجاته من الوقت والغذاء ونوعية الطعام والمشروبات وكل ما يتعلق باللاعب خلال فترة تدريباته».