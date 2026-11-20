يحمل 13 لاعباً ولاعبة الآمال الإماراتية في النسخة الأولى من بطولة «فزاع الدولية» للدراجات الهوائية، التي تنطلق، اليوم، على مضمار «ميدان»، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس مجلس دبي الرياضي، ويُسدل الستار عليها غداً.

وينافس على لقب النسخة الأولى نخبة من الدراجين على الساحة الدولية، يتقدمهم البطل البارالمبي، الهولندي دانيال أبراهام جبرو، الحائز ثلاث مرات متتالية الميدالية الذهبية في الدورات البارالمبية، (ريو 2016، وطوكيو 2020، وباريس 2024).

ويتقدم قائمة المنتخب الوطني المشاركة، أحمد البدواوي وعبدالله البلوشي، المتوجان أخيراً بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية في اليابان، كما تعوّل الآمال الإماراتية في الدراجات الهوائية على سلامة الخاطري وأحمد سمير وحميد جاسم وسالم الجنيبي، بينما يشارك ذبيان المهيري وعايض الأحبابي وعبدالله الغافري وحسين المازمي، وراشد الظاهري وسعيد الظاهري وذياب المهيري في منافسات الدراجات اليدوية.

وتنطلق المنافسات بسباق الفردي ضد الساعة، حيث تُقام النسخة الأولى وفقاً للوائح الاتحاد الدولي للدراجات واللوائح الرسمية المنظمة لأحداث التصنيف العالمي.

من جهته، قال مدير السباق، محمد المروي، في تصريحات صحافية: «دبي رسخت مكانتها في رياضة أصحاب الهمم على المستوى الدولي، بفضل قدرتها على استضافة البطولات والفعاليات العالمية، وتوفير بنية تحتية متطورة تلبي احتياجات هذه الفئة واللجان البارالمبية».

وأضاف: «مسارات السباق تتناسب مع جميع المستويات، بما يتماشى مع استراتيجية (دبي صديقة للدراجات)».

وتابع: «الحدث يُعد أول سباق مصنّف دولياً لرياضة أصحاب الهمم يُقام في الإمارات، وسيكون له مردود إيجابي على الدراجين»، موضحاً أن البطولة تمثل محطة من المحطات المانحة لنقاط تصنيفية مؤهلة للنسخة المقبلة من دورة الألعاب البارالمبية (لوس أنجلوس 2028)».

وأكد المروي أن «أبطال الإمارات على قدر التحدي والمسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل تحقيق بصمة جديدة، خصوصاً أن أبطالنا يتصدرون الترتيب العالمي، واللاعب عبدالله البلوشي هو الأول عالمياً في سباقات المضمار برصيد 490 نقطة».

. أحمد البدواوي وعبدالله البلوشي أبرز دراجي المنتخب الوطني المشاركين في السباق.