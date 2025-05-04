الوحدة يتحدى الشارقة.. و«كلاسيكو» عيناوي - جزراوي الليلة

تتواصل مواجهات الجولة الـ23 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، مساء اليوم، بقمتين من العيار الثقيل، تنحصر فيهما تطلعات الفرق الأربعة على تأمين أحد المراكز المؤهلة للمشاركات الخارجية في الموسم المقبل.

وتنطلق القمة الأولى في الساعة 18:05 على استاد آل نهيان، بلقاء الوحدة وضيفه الشارقة، حيث يسعى صاحب الأرض إلى تعزيز موقعه في المربع الذهبي، والابتعاد عن ملاحقيه الوصل والعين.

ويدرك الوحدة (38 نقطة) أن انتزاع الفوز سيُبقي حظوظه قوية في حجز بطاقة التأهل إلى المنافسات الخارجية، فيما يتطلع الشارقة (45 نقطة) إلى استعادة توازنه في المسابقة بعد خسارته، الخميس الماضي، أمام بني ياس، والتي قلّصت حظوظه بشكل كبير في المنافسة على اللقب.

وعلى الصعيد التاريخي، التقى الفريقان 29 مرة في دوري المحترفين، ويمتلك «أصحاب السعادة» الأفضلية بـ14 انتصاراً مقابل ثمانية للشارقة، فيما سيطر التعادل على سبع مواجهات.

يُذكر أن الوحدة هو ثاني أكثر الفرق تسجيلاً في مرمى الشارقة (56 هدفاً)، متساوياً مع العين، وخلف الجزيرة الذي أحرز 58 هدفاً.

وفي المباراة الثانية في الساعة 8:45 على استاد هزاع بن زايد، سيكون التنافس على أشدّه حينما يستقبل العين، صاحب المركز الخامس برصيد (36 نقطة)، ضيفه الجزيرة الذي يحتل المركز السابع بـ32 نقطة، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، نظراً إلى أن الخسارة ستقلّص فرص أي من الطرفين في الظهور الخارجي في الموسم المقبل.

ولم يقدّم الطرفان مستويات مقنعة في بطولة الدوري هذا الموسم، إذ انتهت حظوظهما في المنافسة على اللقب مبكراً للغاية، على الرغم من حضورهما الطاغي في مشهد التنافس في المواسم السابقة.

تاريخياً، جمعت الفريقين 31 مواجهة في دوري المحترفين، تفوق خلالها الجزيرة بتحقيق 13 انتصاراً مقابل 12 للعين، بينما انتهت ست مواجهات بالتعادل. ويُعد «فخر أبوظبي» أكثر الفرق فوزاً على «الزعيم»، كما أنه أكثر الفرق تسجيلاً في مرمى «الزعيم» بـ55 هدفاً.

. الجزيرة يتفوق على العين في المواجهات المباشرة بـ13 انتصاراً مقابل 12.