كلباء ودبا الحصن.. قمة مرشحة لـ «بعثرة» أوراق الهبوط في الدوري

يلتقي كلباء ودبا الحصن، غداً، في مباراة قوية ضمن منافسات الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين على ملعب كلباء، وتعد المباراة مهمة للفريقين، إذ يبحث دبا الحصن عن التمسك بفرص البقاء في «المحترفين»، فيما يتطلع كلباء لتأكيد ضمان البقاء في المسابقة. ويبلغ رصيد كلباء، الذي يستضيف المباراة على ملعبه 25 نقطة في المركز العاشر، بينما يمتلك دبا الحصن 16 نقطة في المركز 13 (قبل الأخير)، وكان الفريقان قد تعادلا في الدور الأول 2-2.

«الإمارات اليوم» رصدت عدداً من المشاهد المتوقعة في المباراة التي تعد بمثابة «ديربي» يجمع بين فريقين متميزين.

احتمالات البقاء

سيسهم فوز دبا الحصن على كلباء مقابل فوز أي من فريقي البطائح (21 نقطة في المركز 12) وبني ياس (22 نقطة في المركز 11) في المباراة التي ستجمعهما ضمن الجولة نفسها، في خلق واقع جديد في المراكز الأخيرة، وقد يدخل كلباء مجدداً في صراع البقاء.

الضغط النفسي

سيخوض دبا الحصن المباراة تحت ضغط نفسي أكبر من منافسه، بسبب موقفه في جدول الترتيب، ووجوده في المركز قبل الأخير، وحاجته إلى عدم فقدان أي نقطة.

الفوز أو التعادل

يدخل كلباء المباراة منتشياً بالفوز على الجزيرة في الجولة الماضية، ما سيمهد له خوض مباراة رفيعة المستوى فنياً أمام جمهوره، وسيخوض المباراة بهدفين، هما الفوز أو التعادل، إذ إن موقف «النمور» في البقاء أفضل من منافسه، بجانب جاهزية معظم لاعبيه، وعدم وجود غيابات مؤثرة.

هجمات مرتدة

يتوقع اعتماد الفريقين على الهجمات المرتدة، والدفاع المنضبط، لرغبتهما في عدم الخسارة، خصوصاً بعد نجاح دبا الحصن في خطف نقاط ثمينة، مستفيداً من الهجمات المرتدة التي أسهمت في الفوز على العين وبني ياس، والأمر نفسه بالنسبة لكلباء، لما يتمتع به مهاجمه الإيراني، مهدي قايدي، من سرعة فائقة.

هجوم الفريقين

نجح مهاجمو فريقي كلباء ودبا الحصن في تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص، خصوصاً مهاجمي دبا الحصن، الكاميروني كوندي والتونسي هيثم الجويني، في المقابل يعتمد كلباء على مهدي قايدي، ما يبشر بأن تشهد المباراة أهدافاً غزيرة.