الشارقة يستقبل بني ياس تحت رقابة شباب الأهلي

يستقبل فريق الشارقة، في الساعة 7:30 مساء على استاد الشارقة، ضيفه بني ياس ضمن المواجهة المؤجلة بين الطرفين من الجولة الـ20 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في لقاء يخوضه الطرفان بدافع الفوز فقط، نظراً إلى أن أي نتيجة أخرى قد تلقي بظلالها عليهما، سواء على مستوى الصدارة أو منطقة الهبوط.

ويسعى «الملك»، صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة، إلى تحقيق الفوز من أجل الإبقاء على حظوظه في المنافسة على اللقب، في حين يدخل «السماوي» اللقاء وهو يحتل المركز الـ11 برصيد 22 نقطة، ويأمل في حصد النقاط الثلاث للابتعاد عن دائرة الخطر.

وتمثّل المواجهة فرصة لمدرب أصحاب الأرض، الروماني أولاريو كوزمين، للوقوف على جاهزية لاعبيه قبل دخول المرحلة الحاسمة، إذ سيخوض «الملك» مباراتين نهائيتين خلال هذا الشهر، بدءاً من نهائي كأس رئيس الدولة في مواجهة شباب الأهلي، إضافة إلى نهائي دوري أبطال آسيا2 أمام ليون سيتي السنغافوري.

وتتجاوز أهمية المباراة طرفي المواجهة، لتمتد إلى فريق شباب الأهلي، المتصدر برصيد 56 نقطة، والذي يأمل في تعثر «الملك» ليتمكن من حسم لقب الدوري، في حال فوزه بعد غدٍ السبت على مضيفه الوصل في «ديربي دبي».

ويقف التاريخ إلى جانب أصحاب الأرض، إذ جمعتهم 25 مباراة سابقة أمام فريق بني ياس، حقق خلالها الشارقة 15 فوزاً، مقابل خمسة انتصارات لـ«السماوي»، بينما خيّم التعادل على ست مواجهات.