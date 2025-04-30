شباب الأهلي والشارقة يفاوضان الوداد لضم الشاذلي من الجزيرة

ذكرت وسائل إعلام مغربية أن نادي الجزيرة سيواجه صعوبات في الاحتفاظ بخدمات اللاعب، نسيم الشاذلي، عقب نهاية الموسم الحالي، وقالت صحيفة «المنتخب» إن هناك منافسة قوية على ضم اللاعب البالغ 23 عاماً، عقب انتهاء إعارته من الوداد البيضاوي إلى الجزيرة في يونيو المقبل.

وأوضحت: «أبدت ثلاثة أندية رغبتها في ضم نسيم الشاذلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهي شباب الأهلي والشارقة، إلى جانب الجزيرة، الذي يضم اللاعب في صفوفه على سبيل الإعارة».

وأشارت إلى أن الجزيرة يسعى إلى الاحتفاظ بخدمات اللاعب الشاب، وتفعيل بند شراء عقده مع الوداد. وأضافت: «إدارة النادي المغربي تفكر في عدم الموافقة على هذه العروض، والاستعانة بالشاذلي خلال مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية 2025 التي تنطلق في يونيو المقبل».

وتابعت: «الوداد يسعى إلى تدعيم صفوفه بأفضل مجموعة ممكنة من اللاعبين، خلال الحدث العالمي الذي سيخوض فيه مباريات من العيار الثقيل أمام أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، والعين الإماراتي».

وأكملت: «نسيم الشاذلي غادر الوداد بفترة الانتقالات الشتوية، في يناير الماضي، بسبب خلاف مع المدرب الجنوب إفريقي، رولاني موكوينا، الذي استبعده من التشكيلة الأساسية، بسبب سلوكه وعدم التزامه بتعليماته».

وانتقل الشاذلي إلى الجزيرة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، حيث شارك مع الفريق في سبع مباريات بواقع خمس مباريات في دوري أدنوك للمحترفين، بمعدل 217 دقيقة، ومباراة واحدة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام شباب الأهلي في النهائي لمدة 41 دقيقة، كما لعب أمام الشارقة لمدة 39 دقيقة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة.

يذكر أن نسيم الشاذلي نشأ في فريق نيم الفرنسي، حيث لعب في صفوف فريق تحت 19 سنة، وتم تصعيده إلى فريق الرديف في 2019، ثم انتقل إلى تروا، وتمت إعارته إلى لوميل البلجيكي في 2022، بينما انتقل إلى لوهافر الفرنسي في 2023، وأعير إلى كونكارنو لموسم واحد، قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى الوداد البيضاوي في 2024.