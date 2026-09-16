الجزيرة يطلق 19 تسديدة.. ويكتفي بتعادل سلبي مع غول غوهار

اكتفى الجزيرة بالتعادل من دون أهداف أمام غول غوهار سيرجان الإيراني، أمس، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا2، على استاد هيسور المركزي في طاجيكستان، بعدما فرض «فخر أبوظبي» أفضليته على مجريات اللقاء، وهدد مرمى منافسه في أكثر من مناسبة، لكنه لم ينجح في ترجمة 19 تسديدة طوال المباراة من لاعبيه إلى أهداف.

وشهد الشوط الأول سيطرة واضحة من الجزيرة، الذي بدأ المباراة بقوة وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثانية، بعدما سدد برونو دي أوليفيرا ثم روبين فيليب، لكن دفاع غول غوهار أبعد التسديدتين. وفي الدقيقة 12، أطلق تاليسكا تسديدة قوية من تمريرة مالكوم مرت بجوار القائم، قبل أن يواصل الجزيرة ضغطه، وسدد فينيسيوس ميلو كرة قوية فوق العارضة في الدقيقة 27 بعد عرضية من محمد ربيع.

واستمرت أفضلية الجزيرة في الشوط الثاني، وكاد الفريق أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 60، بعدما أرسل محمد ربيع عرضية قابلها برونو دي أوليفيرا برأسية، لكن حارس غول غوهار تصدى للكرة قبل أن ترتد من القائم، ثم خرجت إلى ركلة ركنية، وفي الدقيقة 73، أرسل كوليبالي كرة عرضية ارتطمت بالعارضة وخرجت إلى ركلة مرمى، ليواصل الجزيرة محاولاته الهجومية من دون أن يتمكن من هز الشباك.

وعلى الرغم من وصول الجزيرة إلى 19 تسديدة خلال المباراة، فإنه لم ينجح في كسر صمود الفريق الإيراني، ليحصل كل فريق على نقطة في بداية مشواره بالمجموعة الثانية، في مباراة فرض فيها الجزيرة سيطرته وصنع عدداً من الفرص، لكنه افتقد إلى اللمسة الأخيرة أمام المرمى.