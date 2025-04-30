4 لاعبين يغادرون صفوف العين نهاية الموسم.. أبرزهم كاردوسو

علمت «الإمارات اليوم» أن شركة نادي العين لكرة القدم استقرت على عدم تجديد إعارة أربعة لاعبين، كانوا قد انضموا إلى «الزعيم» قبل بداية الموسم، بتوصية من المدرب الأرجنتيني السابق، هيرنان كريسبو، الذي أُقيل من منصبه لاحقاً بسبب تدهور النتائج، كما أن اللاعبين الأربعة لم يُقدّموا الإضافة المرجوة للفريق.

وتضم قائمة المغادرين الأرجنتيني فيليبي سالوموني، ومواطنه جينو إنفانتينو، والباراغواياني ماتياس سيغوفيا، والبرتغالي فابيو كاردوسو، علماً بأن الأخير هو أكثرهم مشاركة مع الفريق، في حين تراجع معدل ظهور البقية منذ رحيل كريسبو، بينما غاب سيغوفيا لفترة طويلة بعد خضوعه لعملية جراحية لتثبيت كسر في القدم اليمنى.

وأكثر ما سهّل قرار عدم تجديد إعارة الرباعي أنه لن يكلف خزينة النادي أي مبالغ مالية، إذ كان النادي قد تعاقد مع سيغوفيا قادماً من نادي بوتافوغو البرازيلي، وكاردوسو من بورتو البرتغالي، وسالوموني من نادي غواراني الباراغواياني، وإنفانتينو قادماً من فيورنتينا الإيطالي، وكلهم بنظام الإعارة لموسم واحد فقط.

ويحظى ملف الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية، المقررة انطلاقتها في 15 يونيو المقبل، باهتمام كبير من شركة نادي العين لكرة القدم، إذ يسعى المسؤولون إلى الانتهاء من ملف الإحلال بصورة أولية، على أن تكون الخطوة التالية بدء المفاوضات الخاصة بالتعاقد مع الأسماء الجديدة.

وكان مسؤولو شركة نادي العين لكرة القدم قد اجتمعوا، خلال الفترة الماضية، مع مدرب الفريق، الصربي فلاديمير إيفيتش، لمناقشة التحضيرات الخاصة بالمشاركة العالمية، نظراً إلى ضيق الوقت بين نهاية الموسم وانطلاقة المشوار العالمي.

يُذكر أن نافذة انتقالات استثنائية ستُفتح من الأول إلى 10 يونيو المقبل، لمنح الفرصة للأندية المشاركة في المونديال لإبرام صفقات جديدة.

. اللاعبون المغادرون انضموا إلى «الزعيم» بتوصية من المدرب السابق كريسبو.