19 بطلاً متوَّجاً في مسيرة «القفال» خلال 33 سباقاً

يتنافس نخبة المُلاك والنواخذة والبحارة في السباقات البحرية المحلية والتراثية على لقب النسخة الـ34 من سباق القفال للمسافات الطويلة، المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، وسينطلق الجمعة المقبلة من جزيرة صير بونعير نحو خط النهاية قبالة شواطئ دبي، والأمل يحدو المشاركين للفوز بالسباق العريق الذي سبق أن توِّج بلقبه 19 طاقماً طوال مسيرته.

ويقام الحدث برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وينظمه سنوياً نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ عام 1991 ترجمةً لرؤية مؤسِّسه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه.

ويجمع السباق أكثر من 100 سفينة على متنها أكثر من 2000 بحار، سيرسمون لوحة وطنية رائعة عندما يجتمعون في خط البداية قبالة شواطئ جزيرة صير بونعير، قاصدين شواطئ جميرا كوجهة ومحطة ختامية، في احتفاء استثنائي بماضي الأولين من الآباء والأجداد في مشهد العودة من رحلة الغوص بعد نهاية موسم البحث عن الخير والرزق الوفير في مياه الخليج العربي.

ويحتفظ القارب العوير 47 بإنجاز فريد في السباق عندما أصبح أول اسم يعانق الناموس في النسخة الأولى عام 1991 والتي تنافس عليها القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، تلاه في عام 1992 القارب فارس 46، فيما شهد عام 1993 تتويج بطلين هما القارب الأزيب 22 في سباق القوارب 43 قدماً ثم السفينة منصور 36 بطلاً لسباق السفن الشراعية المحلية 60 قدماً.

من جهته، قال عضو اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 34، خالد البلوشي، إن «الإقبال الكبير المنتظر للمشاركة في هذا السباق يعكس مكانة الحدث في قلوب أبناء الإمارات والذي بات حديث الناس في كل مكان»، مؤكداً أن «اللجنة المنظمة عملت على إنجاحه كمهرجان متنوع بين التنافس على سطح مياه الخليج العربي والاحتفاء في شاطئ (أم سقيم)».