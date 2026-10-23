مسار جديد لنصف ماراثون دبي «برج إلى برج»

كشف نصف ماراثون «برج إلى برج»، أحد أبرز سباقات الجري في دبي، عن مسار جديد كلياً لنسخته الرابعة، ينطلق من «كوكاكولا أرينا» على خلفية أبراج وسط مدينة دبي، مروراً بناطحات السحاب التي تشتهر بها المدينة، قبل التوجه نحو الساحل عبر شارع شاطئ جميرا، وصولاً إلى خط نهاية يطل على برج العرب.

ويمتد السباق لمسافة 21.1 كيلومتراً، وينطلق في الساعة 6:30 من صباح 24 يناير المقبل، مروراً بعدد من أشهر معالم دبي، من بينها برج خليفة، ومتحف المستقبل، وبرج العرب، في مسار يعكس الهوية المميّزة للمدينة.

ويأتي المسار الجديد ضمن برنامج موسع لفعاليات «برج إلى برج»، يستند إلى نجاح النسخ السابقة، ويقدم تجربة متكاملة للمشاركين والجمهور، على مدى ثلاثة أيام تسبق السباق.

ويفتتح معرض «برج إلى برج» أبوابه في «كوكاكولا أرينا» 21 يناير المقبل ويستمر حتى 23 منه، وتتخلله إقامة سباق «ميني ماراثون» للأطفال من عمر ثلاثة أعوام إلى 12 عاماً، إلى جانب فعالية لتوقيع التذكارات بمشاركة نخبة من أفضل عدائي العالم يوم 23 منه.

ويُعدّ «برج إلى برج» أحد أسرع سباقات الجري نمواً في المنطقة، إذ استقطبت نسخته الأولى عام 2024 نحو 4000 عدّاء، وارتفع العدد إلى أكثر من 10 آلاف في عام 2025، ثم إلى نحو 16 ألف عدّاء مسجل في عام 2026، حين نفدت جميع تذاكر المشاركة.

وجمعت النسخة الماضية عدّائين من 172 جنسية، جاء 30% منهم من خارج الدولة، إلى جانب أكثر من 700 عدّاء إماراتي، فيما قاربت نسبة مشاركة النساء 40%.