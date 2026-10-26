«سهم 170» بطل سباق «أتلانتس للقوارب الشراعية 43 قدماً»

ظفر المحمل «سهم 170»، لمالكه عبدالله إبراهيم الحمادي، وبقيادة النوخذة أحمد يوسف الحمادي، بلقب سباق أتلانتس للقوارب الشراعية التراثية فئة 43 قدماً، الجولة الأولى، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس، ضمن منافسات الموسم الرياضي البحري 2026-2027، بمشاركة 34 محملاً أنهت جميعها السباق، في منافسات اتسمت بالقوة والإثارة على المستوى الفني.

وجاء المحمل «الظفرة 87»، لمالكه ونوخذته محمد عبدالله المرزوقي، في المركز الثاني، فيما حل المحمل «سلطان الخير»، لمالكه ونوخذته ناصر سلطان المرزوقي، ثالثاً، وذلك بعد اعتماد النتائج النهائية وفق قرارات إدارة السباق ومراجعة مجرياته منذ الانطلاقة وحتى خط النهاية.

وشهد السباق مشاركة واسعة وتنافساً قوياً بين النواخذة والبحارة، في تأكيد على المكانة التي تحتلها سباقات القوارب الشراعية التراثية ضمن أجندة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ودورها في صون الموروث البحري الإماراتي وتعزيز ارتباط الأجيال برياضة الآباء والأجداد.

وتوج مدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي، محمد المري، الفائزين بالمراكز الأولى.