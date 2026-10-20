انطلاق سباق «أتلاتنس» للقوارب الشراعية 43 قدماً السبت المقبل

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق «أتلانتس» للقوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدماً، الجولة الأولى من منافسات هذه الفئة في الموسم الرياضي البحري 2026-2027، والمقررة إقامتها يوم السبت المقبل.

وأكد مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد سيف المري، أن تواصل منافسات الموسم الرياضي الحالي لسباقات القوارب الشراعية، رسالة من أرض الأمان حيث نعيش بأمن ومحبة بفضل جهود القيادة الرشيدة، والدعم اللامحدود الذي توليه للرياضات البحرية، وتحفيز النواخذة والبحارة على التنافس بإبداع في بحر دبي، وقال: «يواصل النادي استعداداته التنظيمية والفنية لإقامة الجولة الأولى، والعمل على توفير جميع المقومات اللازمة لإنجاح الحدث وضمان خروجه بالصورة التي تليق بمكانة السباقات البحرية التراثية في دبي، ويمثل سباق القوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدماً محطة مهمة في روزنامة السباقات التراثية للنادي، لما تتمتع به هذه الفئة من شعبية ومكانة متميزة لدى الملاك والنواخذة والبحارة، ونتطلع إلى أن تشهد الجولة الأولى مشاركة قوية ومنافسة مميزة تعكس التطور المستمر الذي تشهده سباقاتنا البحرية، كما تابعنا خلال الأسبوعين الماضين منافسات فئة 22 قدماً».

وأضاف: «السباقات الشراعية المحلية تتجاوز مفهوم المنافسة الرياضية، فهي امتداد لإرث بحري راسخ، وجزء أصيل من الهوية الوطنية، ولذلك يحرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على مواصلة دعمها وتطويرها».