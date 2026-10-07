«دبي البحري» يفتتح الموسم المحلي بسباق الشندغة للقوارب الشراعية الأحد

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن انطلاق موسم السباقات المحلية البحرية يوم الأحد المقبل، وذلك بإقامة سباق الشندغة للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدماً – الجولة الأولى، وسط ترقب لمنافسة بين النواخذة من أصحاب الخبرات، والبحارة الصاعدين من فئتي الناشئين والشباب.

وذكر النادي في بيان صحافي أن التسجيل في السباق يشهد إقبالاً واسعاً مع تواصل استقبال طلبات المشاركة عبر القنوات الإلكترونية، على أن يعقد النادي اجتماعاً تنويرياً إلزامياً لجميع المشاركين يوم الجمعة المقبل، يتم خلاله استعراض اللوائح الفنية الخاصة بالسباق، وشرح مسار السباق الذي سيكون في بحر دبي.

ووفقاً لشروط التسجيل، تضم المنافسات فئتي الناشئين والشباب، حيث تتراوح أعمار المشاركين في فئة الناشئين بين 8 و16 عاماً، فيما تمتد أعمار فئة الشباب من 8 إلى 21 عاماً، كما تتيح اللوائح مشاركة بحار واحد من فئة الشباب في كل قارب ضمن فئة الناشئين.

وأكد المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد حارب، أن انطلاق الموسم المحلي الجديد يعكس حرص النادي على مواصلة دوره في دعم الرياضات البحرية التراثية، وتوفير البيئة المناسبة لاكتشاف وتطوير مواهب الجيل الجديد من النواخذة والبحارة، بما يضمن استمرارية هذه الرياضات والمحافظة على مكانتها في الموروث الرياضي لدولة الإمارات، وقال «نتطلع إلى بداية مميزة للموسم من خلال سباق الشندغة للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدماً، خصوصاً أن هذه الفئة تمثل محطة مهمة في إعداد وتأهيل الناشئين والشباب، ومنحهم الفرصة لاكتساب الخبرة والمهارات في أجواء تنافسية منظمة وآمنة».

وأضاف: «الإقبال على التسجيل يعكس الاهتمام المتزايد بهذه الفئة، وندعو جميع المشاركين إلى الالتزام بحضور الاجتماع التنويري يوم الجمعة، لما يمثله من أهمية في التعرف إلى اللوائح الفنية ومسار السباق وتعليمات السلامة، وبما يسهم في إخراج الجولة الافتتاحية بالصورة التي تليق بمكانة سباقات دبي البحرية».

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سنوياً سباقات وفعاليات تشمل مختلف الرياضات البحرية التراثية والحديثة في إطار جهوده المتواصلة من أجل نشر ودعم هذه الرياضات، وإبراز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي، الرائدة باعتبارها وجهة رياضية عالمية وتعزيز دورها في الحفاظ على الإرث والامتداد التاريخي للرياضات البحرية.