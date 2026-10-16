فتح باب التسجيل لسباق جميرا للقوارب الشراعية 22 قدماً

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق جميرا للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، الجولة الثانية من منافسات الموسم الرياضي البحري 2026-2027، المقررة إقامته غداً، مع تحديد بعد غدٍ موعداً احتياطياً، وفق حالة البحر والظروف الجوية، وبما يضمن سلامة المشاركين، وتوفير أفضل الظروف الفنية للمنافسات.

وتأتي الجولة بعد انطلاقة الموسم بسباق الشندغة للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، الذي شهد منافسات قوية بين النواخذة والبحارة في فئتَي الناشئين والشباب، وسط ترقب لمواصلة التحدي في مياه دبي خلال سباق جميرا.

وتفتح نتائج الجولة الأولى الباب أمام منافسة مرتقبة، إذ يسعى أصحاب المراكز المتقدمة إلى تأكيد تفوقهم، وتعزيز مواقعهم، فيما يتطلع بقية المشاركين إلى تحسين نتائجهم والتقدم في الترتيب، بما يُعزّز حدة المنافسة في الجولة الثانية.