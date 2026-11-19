أكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ترتيباته لاستضافة النسخة الـ30 لكأس آل مكتوم للتجديف التراثي، التي تشهد مشاركة نخبة المتسابقين والقوارب فئة 30 قدماً من داخل الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي، بعد غدٍ، بقناة الجداف في دبي.

وتأهل إلى السباق النهائي للبطولة أفضل 30 قارباً عقب ختام الجولتين التأهيليتين، بواقع 20 قارباً في فئة المحلي، و10 قوارب في فئة المفتوح.

وذكر النادي، في بيان صحافي، أنه «ضمن الفعاليات الاحتفالية المصاحبة لكأس آل مكتوم، تقام صباح السبت بطولة الإمارات للتجديف الحديث، الفئة الكلاسيكية للشباب والرجال فردي، التي ينظمها اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في الموقع ذاته بقناة الجداف، في خطوة تعكس التكامل بين رياضات التجديف التراثية والحديثة، وتسهم في توسيع قاعدة المشاركة الرياضية واكتشاف المواهب الواعدة».

وتتضمن بطولة التجديف الكلاسيكي سباقين للفردي، الأول مخصص لفئة الشباب تحت 15 سنة لمسافة 1000 متر، والثاني لفئة الرجال لمسافة 2000 متر، حيث يبدأ وصول الفِرَق المشاركة في الساعة الثامنة صباحاً، وتنطلق منافسات الشباب في تمام الساعة 10 صباحاً، تليها منافسات الرجال الساعة 10:30.

وتقام المنافسات وفق اللوائح الفنية والتنظيمية المعتمدة، وبإشراف اللجنة الفنية والتحكيمية، على أن يتم احتساب النتائج وفق الترتيب الرسمي لكل سباق، فيما حُدد يوم الجمعة موعداً نهائياً لتسجيل المشاركين في بطولة التجديف الكلاسيكي.

من جانبه، أكد مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد المري، أن كأس آل مكتوم للتجديف التراثي تُمثّل محطة مهمة في موسم السباقات البحرية، مشيراً إلى أن اكتمال عقد المتأهلين بمشاركة 30 قارباً في فئتَي المحلي والمفتوح يعكس مستوى التنافس بين الفِرَق، وحرص المشاركين على تقديم أفضل مستوياتهم في السباق الختامي.

وقال المري: «نعتز باستمرار منافسات كأس آل مكتوم للتجديف التراثي التي تصل إلى نسختها الـ30، وهو ما يعكس المكانة الخاصة لهذه الرياضة في الموروث البحري الإماراتي، ونتطلع إلى منافسات قوية بين القوارب المتأهلة، بعد المستويات المميّزة التي شهدتها الجولات التأهيلية، بما يليق بأهمية الكأس ومكانتها لدى أهل البحر وعشاق الرياضات التراثية».