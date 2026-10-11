«كابوس» و«زيوريخ» بطلا سباق الشندغة للقوارب الشراعية 22 قدماً

تُوّج القارب «كابوس 87» بلقب فئة الناشئين، بقيادة النوخذة والمالك عثمان عبدالكريم الحمادي، فيما أحرز القارب «زيوريخ 120» لقب فئة الشباب، لمالكه خليفة محير سعيد المزروعي، وبقيادة النوخذة سعيد أحمد حمد الغشيش المري، في سباق الشندغة للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدماً، الجولة الأولى، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أمس الأحد، بمشاركة 38 قارباً، إيذاناً بانطلاق منافسات الموسم الرياضي البحري المحلي 2026-2027.

وشهد السباق منافسة قوية بين النواخذة والبحارة الصاعدين، في تأكيد على أهمية فئة 22 قدماً في استقطاب المواهب الشابة وتأهيلها، وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بالموروث البحري الإماراتي.

«كابوس» يتصدر الناشئين

وحسم القارب «كابوس 87»، بقيادة النوخذة والمالك عثمان عبدالكريم الحمادي، المركز الأول في فئة الناشئين، متقدماً على القارب «الظفرة 77»، لمالكه مروان عبدالله المرزوقي، وبقيادة النوخذة سيف إبراهيم الزعابي، الذي حل ثانياً، فيما جاء القارب «سراب 67»، لمالكه محمد سلطان المرزوقي، وبقيادة النوخذة ثاني محمد سلطان المرزوقي، في المركز الثالث.

«زيوريخ» بطل فئة الشباب

وفي فئة الشباب، أحرز القارب «زيوريخ 120»، لمالكه خليفة محير سعيد المزروعي، وبقيادة النوخذة سعيد أحمد حمد الغشيش المري، المركز الأول، وحل القارب «الذيب 40»، لمالكه محمد إبراهيم المرزوقي، وبقيادة النوخذة سعيد سلطان الظاهري، في المركز الثاني، فيما أكمل القارب «مربان 104»، لمالكه طارق عبدالله الحوسني، وبقيادة النوخذة شاهين طارق الحوسني، منصة التتويج بحلوله ثالثاً.

وأكد مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد سيف المري، أن انطلاقة الموسم جاءت إيجابية، في ظل المشاركة الكبيرة والمستويات التنافسية التي شهدتها الجولة الأولى، رغم صعوبة الأجواء وقوة الرياح.

وقال: «سعداء بهذه البداية للموسم، وبحجم المشاركة والتنافس الذي شهدناه بين النواخذة والبحارة في فئتي الناشئين والشباب، وهو ما يؤكد نجاح هذه الفئة في أداء رسالتها باعتبارها إحدى الركائز المهمة لاكتشاف وتأهيل جيل جديد من ممارسي الرياضات البحرية التراثية».

وأضاف أن النادي يولي اهتماماً كبيراً بمشاركة الأجيال الجديدة، انطلاقاً من مسؤوليته في المحافظة على الموروث البحري الإماراتي ونقله من جيل إلى آخر، مشيراً إلى السعي لتوفير البيئة المناسبة التي تمنح الناشئين والشباب الخبرة والمهارات اللازمة، وتفتح أمامهم المجال للتدرج مستقبلاً في مختلف فئات السباقات الشراعية المحلية.

وأشاد المري بالمستويات التي قدمها المشاركون، والتزام النواخذة والبحارة بالتعليمات الفنية والتنظيمية ومتطلبات الأمن والسلامة، مثمناً جهود اللجان المنظمة والجهات المتعاونة في إنجاح السباق، ومهنئاً أصحاب المراكز الأولى، ومتمنياً التوفيق لجميع المشاركين في الجولات المقبلة.

ووجّه المري الشكر إلى الجهات الداعمة والشركاء، وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة دبي وخفر السواحل، إلى جانب «نونسيير للساعات»، الشريك الرسمي للتوقيت في السباقات، و«في أي بي دكتور».